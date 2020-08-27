Найстарша донька Різ Візерспун – 20-річна Ава Філліпп, вже не перший рік сміливо виходить на світські події разом зі своєю матусею. Але через пандемію коронавірусу її ми бачили значно рідше, ніж зазвичай. Втім, голлівудська акторка виправила цю ситуацію і опублікувала в мережі нове фото донечки-красуні.

Новий знімок зірка серіалу "Велика маленька брехня" опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Рідкісне фото Ави одразу ж підкорило мережу та лише за добу зібрало більше 700 тисяч вподобань. На світлині дівчина мило усміхається в камеру, сидячи з мамою в ресторані.

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Ава Філіпп одягнула стильний червоний "низ" у білий горох та бежевий oversize кардиган. Її образ завершили сонячні окуляри і сережки у формі золотистих кілець. Головним акцентом стала ягідного кольору помада, яка чудово гармоніювала з червоним топом або ж сукнею.

"Я знаю, що вона моя дитина, але я захоплююсь нею все більше!" – написала у мережі Різ Візерспун. "Люблю тебе безкінечно!" – написала у відповідь в коментарях Ава Філіпп.



Красуня Ава Філіпп / Instagram / @reesewitherspoon

Фанати вже засипали зіркову доньку компліментами та відзначили неймовірну схожіть Ави з Різ. Пропонуємо вам самим у цьому переконатись!