Старшая дочь Риз Уизерспун, 20-летняя Ава Филлипп, уже не первый год смело выходит на светские события вместе со своей мамой. Но из-за пандемии коронавируса ее мы видели значительно реже, чем обычно. Впрочем, голливудская актриса исправила эту ситуацию и опубликовала в сети новое фото дочери-красавицы.

Новый снимок звезда сериала "Большая маленькая ложь" опубликовала на своей инстаграм-странице. Редкое фото Авы сразу же покорило сеть и всего за сутки собрало более 700 тысяч лайков. На фотографии девушка мило улыбается в камеру, сидя с мамой в ресторане.

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Ава Филипп надела стильный красный "низ" в белый горох и бежевый oversize кардиган. Ее образ завершили солнечные очки и серьги в форме золотых колец. Главным акцентом стала ягодного цвета помада, которая прекрасно гармонировала с красным топом или платьем.

"Я знаю, что она мой ребенок, но я восхищаюсь ею все больше!" – написала в сети Риз Уизерспун. "Люблю тебя бесконечно!" – написала в ответ в комментариях Ава Филипп.

Красавица Ава Филипп / Instagram / @reesewitherspoon

Фанаты уже засыпали звездную дочь комплиментами и отметили невероятную схожесть Авы с Риз. Предлагаем вам самим в этом убедиться!