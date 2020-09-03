Антоніна Паперна, донька Ольги Сумської, за 4 місяці схудла на 10 кілограмів. Тоня зізналась, що все це завдяки грудному вигодовуванню.

30-річна акторка і донька Ольги Сумської Антоніна Паперна опублікувала в інстаграмі нове фото та поділилась новиною. З квітня Тоня схудла на 10 кілограм. Жінка зазначила, що завдячує тільки грудному вигодовуванню.

Антоніна виклала чудове фото в сукні з квітковим принтом. Також вона похизувалась бездоганною фігурою.

З квітня зникло 10 заповітних кілограмів. На правах двічі матері, хочу сказати, що це не залежить ні від спорту, ні від харчування. Є дві магічні літери ГВ, і, очевидно, тільки вони керують моєю вагою,

– підписала публікацію акторка.

Допис прокоментувала мати Тоні Ольга: "А що робити тим, в кого грудне вигодовування в минулому?" Шанувальники також висловили захоплення чудовою фігурою акторки і поділились власними враженнями від материнства.