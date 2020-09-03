Антонина Паперная, дочь Ольги Сумской, за 4 месяца похудела на 10 килограммов. Тоня призналась, что все это благодаря грудному вскармливанию.

30-летняя актриса и дочь Ольги Сумской Антонина Паперная опубликовала в инстаграме новое фото и поделилась новостью. С апреля Тоня похудела на 10 килограмм. Женщина отметила, что благодаря только грудному вскармливанию.

Антонина выложила замечательное фото в платье с цветочным принтом. Также она похвасталась безупречной фигурой.

С апреля исчезло 10 заветных килограммов. На правах дважды матери, хочу сказать, что это не зависит ни от спорта, ни от питания. Есть две магические буквы ГВ, и, очевидно, только они управляют моим весом,

– подписала публикацию актриса.

Сообщение прокомментировала мать Тони Ольга: "А что делать тем, у кого грудное вскармливание в прошлом?" Поклонники также выразили восхищение замечательной фигурой актрисы и поделились собственными впечатлениями от материнства.