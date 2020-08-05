Знаменита модель Періс Джексон, яка є донькою легендарного співака Майкла Джексона, вирішила розірвати стосунки. Дівчина покинула Габріеля Гленна після 2 років роману.

За даними Just Jared, про рішення розійтись Періс Джексон оголосила у документальному серіалі Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn. Останній епізод стрічки вийшов у мережі 4 серпня, відтак всі прихильники пари дізнались про розрив з розповіді доньки Майкла Джексона.

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Періс вирішила не приховувати причин такого рішення. За її словами, на розрив повпливали розбіжності у поглядах з Габріелем Гленном і запальні характери обидвох зірок.

"Характерною рисою Овнів є те, що ми дуже нетерплячі. Якщо говорити про людей, яких ми любимо, або те, про що ми дбаємо, у нас є терпіння святих. Але це дуже цікава динаміка. Ми обидвоє страшенно вперті. Я завжди знала, що маю цю рису, і знала, що він такий же", – розповіла Періс Джексон.

Однак критикувати колишнього бойфренда модель не стала. Натомість Періс Джексон подякувала йому за все та назвала хлопця "спорідненою душею"

"Габріель показав мені, що любов існує, і не тільки в кіно. І вона не така красива, як здається на екрані: вона може бути потворною, а може бути і більш красивою, ніж описано у фільмах. З ним я не відчувала себе такою самотньою. Він мав на мене, моє життя і моє серце такий вплив, що я навіть не можу описати словами. Я не можу уявити своє життя без нього", – додала вона.



Модель Періс Джексон з колишнім бойфрендом / Фото Getty Images

Що відомо про роман Періс Джексон

Періс Джексон і Габріель Гленн почали зустрічатись ще в 2018 році. Модель побачила виступ музиканта у складі його гурту The Trash Dogs. Дівчина одразу познайомилась з артистом і за час роману з ним навіть записала кілька власних пісень.

Інсайдери західних ЗМІ розповідають, що роман Періс і Габріеля не був бурхливим. Пара поважала один одного, тому очікувати на скандальні заяви не варто. Наразі як Періс Джексон, так і Габріель Гленн зосередились на своїй кар'єрі.