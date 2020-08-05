Знаменитая модель Пэрис Джексон, которая является дочерью легендарного певца Майкла Джексона, решила разорвать отношения. Девушка покинула Габриэля Гленна после 2 лет романа.

По данным Just Jared, о решении разойтись Пэрис Джексон объявила в документальном сериале Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn. Последний эпизод ленты вышел в сети 4 августа, поэтому все поклонники пары узнали о разрыве с рассказа дочери Майкла Джексона.

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Пэрис решила не скрывать причин такого решения. По ее словам, на разрыв повлияли разногласия с Габриэлем Гленном и вспыльчивые характеры обоих звезд.

"Характерной чертой Овнов является то, что мы очень нетерпеливы. Если говорить о людях, которых мы любим, или том, о чем мы заботимся, у нас есть терпение святых. Но это очень интересная динамика. Мы оба очень упрямые. Я всегда знала, что обладаю этой чертой, и знала, что он такой же", – рассказала Пэрис Джексон.

Однако критиковать бывшего бойфренда модель не стала. Зато Пэрис Джексон поблагодарила его за все и назвала парня "родственной душой"

"Габриэль показал мне, что любовь существует, и не только в кино. И она не такая красивая, как кажется на экране: она может быть уродливой, а может быть и более красивой, чем описано в фильмах. С ним я не чувствовала себя такой одинокой. Он имел на меня, мою жизнь и мое сердце такое влияние, что я даже не могу описать словами. Я не могу представить свою жизнь без него", – добавила она.

Модель Пэрис Джексон с бывшим бойфрендом / Фото Getty Images

Что известно о романе Пэрис Джексон

Пэрис Джексон и Габриэль Гленн начали встречаться еще в 2018 году. Модель увидела выступление музыканта в составе его группы The Trash Dogs. Девушка сразу познакомилась с артистом и за время романа с ним даже записала несколько собственных песен.

Инсайдеры западных СМИ рассказывают, что роман Пэрис и Габриэля ни был бурным. Пара уважала друг друга, поэтому ожидать скандальных заявлений не стоит. Сейчас как Пэрис Джексон, так и Габриэль Гленн сосредоточились на своей карьере.