Найстарша донька голлівудського подружжя Брюса Вілліса та Демі Мур 32-річна Румер Вілліс знялася у фотосесії в стилі БДСМ.

У новій фотосесії Румер постала в латексному боді з високими шкіряними ботфортами, на іншому кадрі взагалі позувала оголена. Такими світлинами Румер хотіла донести прихильникам, що жінкам не варто боятися своєї сексуальності, а також оголювати своє тіло лише заради чоловіків. Відверті кадри з'явилися на її особистій інстаграм-сторінці.

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Донька зіркових батьків досить часто бере участь в різноманітних протестних акціях, виступає за права жінок та проявляє свою незгоду з чимось за допомогою екстравагантних методів.

"Незалежно від того, одягнені жінки чи ні, наші тіла постійно контролюються і диктуються чоловіками та іншими жінками. Нам кажуть, що ми можемо і що не можемо носити, виходячи з нашого розміру та форми. Нам кажуть, як ми повинні виглядати, щоб нас вважали красивими. Нам кажуть, що наша сексуальність і вираження цієї сексуальності – це те, чого ми повинні соромитися, те, що ми повинні тримати в собі. Нас переслідують за наше право вибору, коли стати матір’ю", – написала Вілліс.

За її словами, жінки не мають доступу до контролю за народжуваністю, місця для отримання інформації про сексуальне здоров’я. Рід жінок, які своїм життям боролися за просування прав жінок, пожертвували всім, щоб дістатися до того місця, де ми є сьогодні.

На одному з кадрів Румер Вілліс позувала без білизни, лише у чорних ботфортах. Акторка опустилася на коліна та схилила голову. Тіло та руки дівчини були зв’язані шнурками.

Моє тіло і моє право на мою божественну жіночність ніхто не контролюватиме і не пригнічуватиме ... чоловік чи жінка,

– заявила Румер Вілліс.

Варто зазначити, що Румер Вілліс активно знімається у кінематографі. Жінка знялася у фільмах "Одного разу в Голлівуді", "Світ майбутнього", "Заручник".