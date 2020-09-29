Старшая дочь голливудской четы Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер Уиллис снялась в фотосессии в стиле БДСМ.

В новой фотосессии Румер предстала в латексном боди с высокими кожаными ботфортами, на другом кадре вообще позировала обнаженная. Такими фотографиями Румер хотела донести поклонникам, что женщинам не стоит бояться своей сексуальности, а также обнажать свое тело лишь ради мужчин. Откровенные кадры появились на ее личной инстаграм-странице.

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Дочь звездных родителей довольно часто участвует в различных протестных акциях, выступает за права женщин и проявляет свое несогласие с чем-то с помощью экстравагантных методов.

"Независимо от того, одеты женщины или нет, наши тела постоянно контролируются и диктуются мужчинами и другими женщинами. Нам говорят, что мы можем и что не можем носить, исходя из нашего размера и формы. Нам говорят, как мы должны выглядеть, чтобы нас считали красивыми. Нам говорят, что наша сексуальность и выражение этой сексуальности – это то, чего мы должны стыдиться, то, что мы должны держать в себе. Нас преследуют за наше право выбора, когда стать матерью", – написала Уиллис.

По ее словам, женщины не имеют доступа к контролю за рождаемостью, места для получения информации о сексуальном здоровье. Род женщин, которые своей жизнью боролись за продвижение прав женщин, пожертвовали всем, чтобы добраться до того места, где мы есть сегодня.

На одном из кадров Румер Уиллис позировала без белья, только в черных ботфортах. Актриса опустилась на колени и склонила голову. Тело и руки девушки были связаны шнурками.

Мое тело и мое право на мою божественную женственность никто не будет контролировать и подавлять ... мужчина или женщина,

– заявила Румер Уиллис.

Стоит отметить, что Румер Уиллис активно снимается в кинематографе. Женщина снялась в фильмах "Однажды в Голливуде", "Мир будущего", "Заложник".