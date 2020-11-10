Близько місяця триває голлівудська драма з приводу зради британського актора Домініка Веста дружині Кетрін Фіцджеральд, з якою він 10 років у шлюбі. Нещодавно актор зізнався дружині, що має почуття до Лілі Джеймс.

Про нові деталі розколу подружжя британського актора Домініка Веста та дизайнерки Кетрін Фіцджеральд інформує таблоїд The Sun. Їхні джерела заявляють, що 10-річний шлюб готується до завершення.

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Однак, справа не в тому, що Кетрін не змогла вибачити чоловікові зраду з акторкою Лілі Джеймс. Виявилось, що Домінік сам зізнався дружині, що має почуття до нової обраниці. Про це Фіцджеральд розповіла близьким.

Спочатку здавалося, що це був одиничний випадок, але потім Кетрін сказала, що стало очевидно, що це щось більше. Зрозуміло, що вона відчуває себе спустошеною,

– повідомляється у виданні.

Також Кетрін повідомила найближчим про те, що їхньому шлюбу настав кінець. Вона змирилась з думкою про це, тому не бачить іншого виходу з ситуації, ніж розлучитися.

Що відомо про зраду Домініка Веста

На початку жовтня цього року папараці випадково сфотографували Домініка Веста та Лілі Джеймс. Вони прогулювались Римом, часто обіймались та цілувалися в ресторані. Згодом виявилось, що про це нічого не знала дружина актора – ландшафтна дизайнерка Кетрін Фіцджеральд. Про зраду чоловіка жінка дізналась з преси. Вона відчувала себе "вбитою горем" та цілковито спустошеною, адже з Домініком вона одружена 10 років, а також виховує 4 неповнолітніх дітей.

Після цього Вест терміново повернувся додому. Він вийшов з дому разом з дружиною та публічно поцілував її. Так вони продемонстрували, що у їхньому шлюбі немає проблем. Вони також залишили аркуш біля входу у будинок з символічним написом: "Наш шлюб міцний, і ми все ще разом". А Кетрін розповідала друзям, що їхні стосунки такі ж хороші, як і на початку.