Около месяца длится голливудская драма по поводу измены британского актера Доминика Уэста жене Кэтрин Фицджеральд, с которой он 10 лет в браке. Недавно актер признался жене, что испытывает чувства к Лили Джеймс.

О новых деталях раскола супружества британского актера Доминика Уэста и дизайнера Кэтрин Фицджеральд информирует таблоид The Sun. Их источники заявляют, что 10-летний брак готовится к завершению.

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Однако, дело не в том, что Кэтрин не смогла простить мужу измену с актрисой Лили Джеймс. Оказалось, что Доминик сам признался жене, что испытывает чувства к новой избраннице. Об этом Фицджеральд рассказала близким.

Сначала казалось, что это был единичный случай, но потом Кэтрин сказала, что стало очевидно, что это нечто большее. Понятно, что она чувствует себя опустошенной,

– сообщается в издании.

Также Кэтрин сообщила самым близкимо том, что их браку настал конец. Она смирилась с мыслью об этом, поэтому не видит иного выхода из ситуации, чем расстаться.

Что известно о предательстве Доминика Уэста

В начале октября этого года папарацци случайно запечатлели Доминика Уэста и Лили Джеймс. Они прогуливались по Риму, часто обнимались и целовались в ресторане. Впоследствии оказалось, что об этом ничего не знала жена актера – ландшафтный дизайнер Кэтрин Фицджеральд. Об измене мужа женщина узнала из прессы. Она чувствовала себя "убитой горем" и полностью опустошенной, ведь с Домиником она замужем 10 лет, а также воспитывает 4 несовершеннолетних детей.

После этого Уэст срочно вернулся домой. Он вышел из дома вместе с женой и публично поцеловал ее. Так они продемонстрировали, что в их браке нет проблем. Они также оставили лист у входа в дом с символической надписью: "Наш брак крепок, и мы все еще вместе". А Кэтрин рассказывала друзьям, что их отношения так же хороши, как и в начале.