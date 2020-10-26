У Голлівуді готуються до презентації документального фільму про легендарну Одрі Хепберн. Наразі у мережі презентували офіційний трейлер, який підкорив глядачів архівними кадрами з актрисою.

Фільм про Одрі Хепберн: сюжет і трейлер

За роки роботи в Голлівуді Одрі Хепберн зуміла підкорити весь світ своєю красою, тендітністю, стилем і акторським талантом. Тому й документальний фільм про актрису очікують з нетерпінням, адже глядачі і гадки не мають, який біль та переживання приховувала красуня за ідеальними кадрами у кіно. Днями в ютубі презентували перший офіційний трейлер та деталі сюжету, які викликали захват у кіноманів.

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У фільмі можна буде побачити Одрі Хепберн не тільки на знімальному майданчику та під час світських виходів, але й на архівних відео, які досі не бачила публіка. Актриса, яку обожнював весь світ, поза камерами перевтілювалась у жінку, яка жила мріями та намагалась втекти від переживань минулого.

Стрічка міститиме спогади близьких людей для Одрі Хепберн, зокрема, її сина Феррера, який розкаже деталі особистого життя матері. Також своїми думками поділяться колишня креативна директорка Givenchy Клер Вейт Келлер і директор по дизайну Tiffany & Co. Джон Лоринг. Зі спогадів та біографічних фактів глядачі зможуть дізнатись, якою Одрі Хепберн була у буденному житті.

Фільм містить відверті інтерв'ю з тими, хто знав її найкраще, що переплітаються з рідкісними архівними кадрами… Цей фільм оживляє справді надзвичайну жінку, яка є свідченням сили любові та прощення, – розповіла режисерка Гелена Коен.

"Одрі": дивіться трейлер до документального фільму

Не оминули автори проєкту і балетного минулого Одрі Хепберн. Мало кому відомо, що актриса розпочинала свою кар'єру з танців та мріяла стояти на сценах світових оперних театрів. Балетні кадри авторам стрічки допомогли втілити справжні прими – Франческа Хейворд, Алессандра Феррі і Кіра Мур.

Найпопулярніші фільми Одрі Хепберн

Легендарна Одрі Хепберн виборола перший Оскар, коли їй було всього 24 роки. Ще тоді всі представники Голлівуду не мали сумнівів, що саме ця красуня увійде в історію світового кіно. І так і сталось: минуло десятки років, а фільми актриси залюбки переглядають мільйони кіноманів.

Найпопулярнішими стрічками у кар'єрі Одрі Хепберн є:

"Римські канікули"

"Сніданок у Тіффані"

"Шарада"

"Сабріна"

"Моя чарівна леді"

"Забавне личко"

"Дитячий час"

"Двоє на дорозі"

"Історія монахині"

"Як украсти мільйон" тощо.

Та культовою залишається комедія "Сніданок у Тіффані", образи з якої залюбки копіюють знаменитості і прихильники Одрі Хепберн.



Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" / Фото Pinterest