В Голливуде готовятся к презентации документального фильма о легендарной Одри Хепберн. Сейчас в сети презентовали официальный трейлер, который покорил зрителей архивными кадрами с актрисой.

Фильм об Одри Хепберн: сюжет и трейлер

За годы работы в Голливуде Одри Хепберн сумела покорить весь мир своей красотой, хрупкостью, стилем и актерским талантом. Поэтому и документальный фильм про актрису ожидают с нетерпением, ведь зрители и понятия не имеют, какую боль и переживания скрывала красавица за идеальными кадрами в кино. На днях в ютубе презентовали первый официальный трейлер и детали сюжета, которые вызвали восторг у киноманов.

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В фильме можно будет увидеть Одри Хепберн не только на съемочной площадке и во время светских выходов, но и на архивных видео, которые до сих пор не видела публика. Актриса, которую обожал весь мир, вне камер перевоплощалась в женщину, которая жила мечтами и пыталась убежать от переживаний прошлого.

Лента будет содержать воспоминания близких людей для Одри Хепберн, в частности, ее сына Феррера, который расскажет детали личной жизни матери. Также своими мыслями поделятся бывшый креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер и директор по дизайну Tiffany & Co. Джон Лоринг. Из воспоминаний и биографических фактов зрители смогут узнать, какой Одри Хепберн была в будничной жизни.

Фильм содержит откровенные интервью с теми, кто знал ее лучше всего, что переплетаются с редкими архивными кадрами... Этот фильм оживляет поистине удивительную женщину, которая является свидетельством силы любви и прощения, – рассказала режиссер Гелена Коэн.

"Одри": смотрите трейлер к документальному фильму

Не обошли авторы проекта и балетное прошлое Одри Хепберн. Мало кому известно, что актриса начинала свою карьеру с танцев и мечтала стоять на сценах мировых оперных театров. Балетные кадры авторам ленты помогли воплотить настоящие примы – Франческа Хейворд, Алессандра Ферри и Кира Мур.

Самые популярные фильмы Одри Хепберн

Легендарная Одри Хепберн завоевала первый Оскар, когда ей было всего 24 года. Еще тогда все представители Голливуда не сомневались, что именно эта красавица войдет в историю мирового кино. И так и случилось: прошло десятки лет, а фильмы актрисы охотно просматривают миллионы киноманов.

Самыми популярными лентами в карьере Одри Хепберн являются:

"Римские каникулы"

"Завтрак у Тиффани"

"Шарада"

"Сабрина"

"Моя очаровательная леди"

"Забавное личико"

"Детское время"

"Двое на дороге"

"История монахини"

"Как украсть миллион" и тому подобные.

Но культовой остается комедия "Завтрак у Тиффани", образы из которой охотно копируют знаменитости и поклонники Одри Хепберн.



Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" / Фото Pinterest