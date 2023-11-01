Чи можна обрізати туї восени та як це правильно робити

Туї мають красивий вигляд практично на будь-якій території. До того ж ними неважко доглядати. Однак, є певні обов'язкові процедури.

Однією з них є обрізка. Вона покращує вигляд крони дерева та запобігає розвитку хвороб. 24 Канал підкаже, чи дозволяється обрізати туї в осінню пору.

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Чи можна обрізати туї восени

Так, цілком. Восени садівники виконують, зокрема, санітарну обрізку туй. У такий час позбуваються всіх старих, пошкоджених і сухих гілок. Немає сенсу залишати пагони, на яких вже помітні симптоми хвороб чи шкідників. Треба вирізати пожовклі та старі гілки.

Також восени проводять формувальну обрізку туй. Під час неї зазвичай корегують пагони, які вже обрізали протягом року.

Також вкорочують гілки, які псують форму дерева .

. Якщо є потреба, видаляють пагони, які захаращують дерево зсередини.

Можна підстригати хвою та дрібні гілочки, щоб сформувати потрібний розмір туї.

Важливо, щоб інструмент для обрізки – секатор чи спеціальні ножиці були продезінфіковані. Фахівці радять проводити обрізку, коли надворі – сухо й температура сягає хоча б +5.

Також на зиму тую рекомендується укривати. Річ у тім, що сніг може поламати дерево, тому його гілки треба зв'язати мотузкою докупи. Зверху можна укрити мішковиною або агроволокном, аби туя не загинула від морозів. А от плівку класти на дерево не можна, бо вона не буде пропускати повітря до саджанця. Процедуру проводять до перших заморозків, у жовтні або листопаді.

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