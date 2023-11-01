Одной из них является обрезка. Она улучшает вид кроны дерева и предотвращает развитие болезней. 24 Канал подскажет, разрешается ли обрезать туи в осеннее время.

Вы не знали Можно ли обрезать виноград осенью

Можно ли обрезать туи осенью

Да, вполне. Осенью садоводы выполняют, в частности, санитарную обрезку туй. В такое время избавляются от всех старых, поврежденных и сухих веток. Нет смысла оставлять побеги, на которых уже заметные симптомы болезней или вредителей. Надо вырезать пожелтевшие и старые ветки.

Также осенью производят формовочную обрезку туй. Во время нее обычно корректируют побеги, которые уже обрезали в течение года

Также укорачивают ветви, которые портят форму дерева .

. В случае необходимости удаляют побеги, которые загромождают дерево изнутри.

Можно подстригать хвою и маленькие веточки, чтоб сформировать подходящий размер туи.

Важно, чтобы инструмент для обрезки – секатор или специальные ножницы были продезинфицированы. Специалисты советуют проводить обрезку, когда на воздухе – сухо и температура достигает хотя бы +5.

Также на зиму ту рекомендуется укрывать. Дело в том, что снег может поломать дерево, поэтому его ветви нужно связать веревкой вместе. Сверху можно укрыть мешковиной или агроволокном, чтобы туя не погибла от морозов. А вот пленку класть на дерево нельзя, потому что она не будет пропускать воздух к саженцу. Процедуру проводят до первых заморозков, в октябре или ноябре.

Если вы занимаетесь выращиванием хризантем, то для вас будет актуально, как защитить цветы от тли.