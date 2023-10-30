Обрезка винограда является важной процедурой, потому что улучшается состояние куста и его плодоношение в следующем сезоне. Здесь только вопрос в том, когда обрезать виноградные кусты.

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Можно ли обрезать виноград осенью

Весной виноград обрезать нежелательно, потому что происходит сокодвижение. Потому и срезы будут заживать длительное время, и растение может погибнуть. А вот обрезать виноград осенью – можно, и даже нужно.

Обрезку часто производят уже после заморозков. Обычно – через 2 недели после того, как с саженца взлетели листья. На зимний сезон садоводы покидают те части винограда, которые одеревенели до заморозков.

Например, в сентябре и октябре виноград обрезать рано, потому что заживать раны будут долго. Так что оптимально укорачивать лозы где-то в ноябре, перед укрытием.

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