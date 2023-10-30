Не стоит торопиться с укрытием винограда. Пусть несколько дней адаптируется к природным холодам – при температуре -5-8. И тогда можно проводить процедуру. Есть несколько способов, как это лучше сделать.

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Как укрывать виноград на зиму: способы

Оптимально укрыть виноград землей. Когда начнутся заморозки, нужно прикрыть лозу толстым слоем почвы. Через месяц стоит постелить еще один такой же слой. Землю перед процедурой лучше хранить в сухих мешках.

После начала холодов лозы надо зафиксировать на доски и прикрыть соломой на 15-20 сантиметров. Тогда через несколько недель постелите солому снова и закрепите ее. Преимущество этого способа состоит в том, что будет проникать воздух. Однако, будьте осторожны, потому что в соломе часто заводятся грызуны.

Садоводы редко практикуют укрытие винограда шифером. Впрочем, если у вас этот материал – можно попробовать. Выкопайте у кустов ямки вглубь на 15-20 сантиметров, заверните ветки винограда в мешок и пригните вниз. Сверху укройте кусками шифера.

Можно укрыть виноградные кусты ветвями хвои. Особенно удобно, если такие деревья растут недалеко от вашего дома. Надо взять ветки елки или сосны и поставить на кусты. Можете не беспокоиться о винограде вплоть до весны.

Если в вашем регионе мягкие зимы, можно укрыть виноград рубероидом. Лозу следует заранее обмотать мешковиной. Тогда погрузить в ямку и сверху застелить рубероид. На него еще ставят доски, а если очень холодно – присыпают мульчей.

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