Укрывать розы на зиму или нет, зависит от погоды. Если нет морозов и сильных холодов, это делать необязательно. Хорошо переживут зимнее время гибриды роз, парковые, видовые и зимостойкие сорта. Их нужно просто окучить компостом или торфом. Но другие сорта таки нуждаются в укрытии.

Действенно Это очень просто: как защитить деревья от заморозков осенью

Розы следует укрыть, когда начинаются стабильно низкие температуры, где-то -5. Обычно это конец октября или начало ноября.

Чем укрыть кустовую розу

Для кустовых роз есть 2 способа укрытия. Первый – просто взять две доски и установить их вокруг куста. Сверху нужно покрыть крепким материалом.

А второй метод состоит в том, чтобы замульчировать нижнюю часть куста где-то на 20 сантиметров, а сверху – уложить сухие листья или ветки елки. Но это поможет только в неморозную зиму.

Чем укрыть плетистую розу

С плетистыми розами нужно обращаться аккуратно, чтобы не задеть длинные стебли. Прежде всего следует прищипнуть побеги, вырвать листья, вытащить опоры, если они есть.

Основу куста нужно замульчировать. Побеги наклоняют и ставят на лапник – ветки хвойных деревьев. Сверху тоже укрывают хвоей и тогда перематывают агроволокном.

Обратите внимание на куст: если он жесткий, то не стоит его гнуть. Тогда его нужно окружить рулоном из сетки, а внутрь внести сухие листья, хвою или опилки. Обертают все мешком и фиксируют веревкой.

Чем укрыть штамбовую розу

Штамбовые розы следует наклонить к земле и закрепить в таком положении. Под основу куста сыпят песок, листья или хвою. Сверху можно укрыть ветвями ели, а затем – агроволокном или другим крепким материалом.

Если не хотите гнуть ветки роз, можно все завернуть рубероидом – гидроизоляционным материалом для кровли. Внутрь сыпят хвою, листья или опилки. Сверху надевают мешок и завязывают веревкой.

Чем укрыть другие виды роз