Обрізка винограду є важливою процедурою, бо покращується стан куща та його плодоношення в наступному сезоні. Тут лише питання в тому, коли саме обрізати виноградні кущі.

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Чи можна обрізати виноград восени

Весною виноград обрізати небажано, бо тоді відбувається сокорух. Тому й зрізи будуть заживати тривалий час, і рослина може загинути. А от обрізати виноград восени – можна, і навіть треба.

Обрізку часто проводять вже після заморозків. Зазвичай – через 2 тижні після того, як з саджанця злетіло листя. На зимовий сезон садівники залишають ті частини винограду, які здерев'яніли до заморозків.

Наприклад, у вересні та жовтні виноград обрізати ще рано, бо загоюватися рани будуть довго. Тож оптимально вкорочувати лози десь у листопаді, перед укриттям.

Поради щодо обрізки винограду