Названо найкраще місце для орхідеї взимку

Орхідея – досить примхлива рослина, хоча й дуже красива та ефектна. Для її успішного розвитку мають бути створені хороші умови.

Орхідеї добре ростуть на землі з субстрату. Також рослини потребують регулярного поливу та пересадок. Водночас їм можуть зашкодити прямі сонячні промені. Існує ще кілька важливих умов для цієї красуні.

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Як доглядати за орхідеєю взимку: правила

Найкращим місцем для орхідеї у зимову пору є східна та західна сторона квартири чи будинку. Тому що саме туди потрапляє оптимальна кількість сонця для рослини. На північному боці буде надто холодно, а на південному – надто тепло. Відповідно, орхідея може загинути.

Варто пам'ятати, що взимку рослині треба більше світла. Для цього можна придбати світлодіодну лампу, яка виділяє достатньо тепла. Її слід використовувати, але не дуже довго. Якщо ви побачили, що листя скручується або з'явилися плями, це означає, що рослині забагато світла.

Хороша температура для орхідеї – +27, але має бути не менше, ніж +20. Тоді вона буде розвиватися добре.

Вологість у приміщенні не має перевищувати 60-80%. Якщо у будинку чи квартирі інший показник, тоді є одне рішення. Треба залити водою керамзит та поставити у лоток під кашпо. Також важливо регулярно провітрювати приміщення, де зберігається наша красуня.

Орхідею взимку оптимально покласти у піддон з вологим камінням. А от різкі перепади температури негативно позначаються на її здоров'ї.

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