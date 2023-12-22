Орхидеи хорошо растут на земле из субстрата. Также растения нуждаются в регулярном поливе и пересадках. В то же время, им могут навредить прямые солнечные лучи. Есть еще несколько важных условий для этой красавицы.

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Как ухаживать за орхидеей зимой: правила

Лучшим местом для орхидеи в зимнее время есть восточная и западная сторона квартиры или дома. Потому что именно туда попадает хорошее количество солнца для растения. На северной стороне будет слишком холодно, а на южной – слишком тепло. Соответственно, орхидея может погибнуть.

Следует помнить, что зимой растению нужно больше света. Для этого можно приобрести светодиодную лампу, выделяющую достаточно тепла. Ее следует использовать, но не слишком долго. Если вы увидели, что листья скручиваются или появились пятна, это означает, что растению слишком много света.

Хорошая температура для орхидеи – +27, но должна быть не меньше +20. Тогда она будет развиваться хорошо.

Влажность в помещении не должна превышать 60-80%. Если в доме или квартиры другой показатель, тогда есть одно решение. Надо залить водой керамзит и поставить в лоток под кашпо. Также важно регулярно проветривать помещение, где хранится наша красавица.

Орхидею зимой оптимально положить в поддон с влажными камнями. А вот резкие перепады температуры отрицательно сказываются на ее здоровье.

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