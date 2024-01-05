Часник допоможе врятувати ваші кімнатні рослини: експерти розповіли, що потрібно зробити

Відомо, що людям важливо їсти часник. Адже він збагачений корисними вітамінами та мікроелементами. Однак цікаво, що часник також підходить кімнатним рослинам.

Зокрема, він допомагає позбутися шкідників, які можуть погубити квіти, та дезінфікує землю. Крім того, знищує плісняву, яка час від часу збирається на вазонах. Далі читайте детальніше про користь часнику для кімнатних рослин.

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Як використовувати часник у догляді за рослинами

У догляді за кімнатними рослинами часник можна використовувати по-різному. Якщо ви хочете позбутися шкідників, то полийте вазони часниковою водою. Підготуйте один маленький зубчик та натріть його на дрібній терці. Далі додайте часник у місткість, яка наповнена 1 літром води. Настій необхідно перемішати, настояти протягом доби та процідити. Після цього ним можна поливати рослини.

Якщо ви хочете позбутися нальоту або продезінфікувати ґрунт, то тут підійде інший спосіб, простіший. Зубчик часнику розріжте на 5-6 частин. Потім гарно закопайте його у вазон – десь на глибину 2 сантиметри. Дістати часник із землі потрібно, як пройде 5-6 днів, інакше вона почне гнити.

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