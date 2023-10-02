Не використовуйте його: яке добриво може зіпсувати озимий часник

Під час посадки озимого часника необхідно бути обережними. Досвідчені городники наголошують, що в жодному разі не можна використовувати певне органічне добриво.

Яке саме добриво може зіпсувати озимий часник, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що також варто знати, де не можна його садити.

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Яким добривом не можна підживлювати часник

Зауважимо, що є добриво, яке не радять вносити ані під будь-який часник: озимий чи ярий. Цікаво, що воно користується популярністю у городників. Так, йдеться про гній.

Річ у тім, що свіжий гній призводить до накопичення нітратів і розвитку захворювань на початковому етапі вкорінення посадкового матеріалу, погіршується якість готової продукції. Окрім того, часник любить родючі, але нейтральні ґрунти. Тим часом гній трохи закислює землю й занадто насичує азотом.

Отже, якщо використовувати таке добриво, то при розмноженні зубчиками часник формуватиме підземні цибулини з пухкими зубчиками, що погано визрівають і зберігаються. Тому, якщо хочете отримати якісний врожай, не підживлюйте його гноєм.

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