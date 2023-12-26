Орхідея цвістиме цілий рік: просто додайте до рослини це добриво

Для хорошого цвітіння орхідеї необхідний ретельний догляд. Одним із його найголовніших етапів є підживлення. Адже так ґрунт насититься достатньою кількістю поживних речовин.

Експерти поділилися органічним добривом, яке потрібно додати до орхідеї. Воно допоможе корінню рослини добре розвиватися, а листям – бути завжди свіжими

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Як приготувати добриво для орхідеї

Для того, щоб приготувати добриво, візьміть: 2 зубчики часнику, 30 грамів свіжих помідорів та 3 літри води. Спершу потрібно нарізати часник та помістити його у блендер. Далі те саме зробіть із помідорами. Додайте в посудину 0,5 літра води та зблендеруйте. Текстура має бути, як в пюре. Потім суміш необхідно процідити через сито та залити у місткість, яка наповнена 2,5 літрами води.

Як застосувати добриво

Змочуйте добривом ватний диск та протирайте ним листя орхідеї 1 раз на місяць. Добре обробляйте сумішшю рослину з обох боків. Це допоможе позбутися різноманітних хвороб та шкідників.

Поливайте орхідею добривом 1 раз на два тижні для того, щоб зміцнити коріння та основу рослини. Крім того, цей метод сприяє росту квітки.

Наливайте добриво у розприскувач та розпилюйте його по всій орхідеї кожних 2 тижні. Це врятує листя від бруду та шкідників.

Тримайте орхідею на підвіконні, яке виходить на захід або на схід. Адже так на рослину потрапляє менша кількість сонячних променів. Обов'язково закривайте вікна жалюзями або шторами та регулярно обприскуйте листочки водою. Інакше орхідея може отримати опіки.