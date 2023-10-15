Чим підживити землю перед посадкою озимого часнику: секрет досвідчених городників
15 жовтня 2023, 20:30Читать новость на русском
Перед посадкою озимого часнику необхідно обов'язково підживити грядку. Це забезпечить рослину необхідними поживними речовинами для росту і розвитку.
Досвідчені городники поділилися, чим найкраще підживити землю. До речі, якщо досі не знаєте, де категорично не можна садити озимий часник, терміново читайте тут.
До речі Не використовуйте його: яке добриво може зіпсувати озимий часник
Добрива перед посадкою озимого часнику
Підготувати ґрунт до посадки часнику треба приблизно за два тижні. У крайньому разі, не пізніше, ніж за 7 днів.
Під перекопування вносять поживну суміш, що забезпечить озимий часник корисними речовинами на весь сезон. Так, на кожен квадратний метр виділяють:
- перегній – 5-6 кілограмів;
- сірчанокислий калій – 10 грамів;
- суперфосфат – 20 грамів.
Важливо Які дерева не можна обрізати у жовтні: досвідчені садівники не рекомендуютьЗверніть увагу! Ці три компоненти з'єднують і розподіляють по грядці. Опісля землю перекопують і зарівнюють. До речі, перед посадкою зубчиків на кожен квадратний метр розсипають по 1 склянці добрива.