Вчора, 12 вересня, українська телеведуча Катерина Осадча відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилося 37 років. З цієї нагоди її чоловік, актор і ведучий Юрій Горбунов написав зворушливу композицію, яку виконав у дуеті з музикантом Дмитром Шуровим.

День народження Осадчої – це подія, на яку зібралося багато знаменитостей. Серед них співаки, актори, колеги ведучої з телевізійного майданчика. Коханий Каті вирішив зробити їй особливий подарунок, який точно запам'ятається надовго.

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Гостей радував свою музикою український співак Pianoboy (справжнє ім'я – Дмитро Шуров). Проте одна із композицій виявилася надзвичайно романтичною, адже прозвучала у виконанні Юрія Горбунова.

Осадча опублікувала зворушливий ролик на особистій сторінці в інстаграмі. На відео її коханий виконує пісню під акомпонемент Дмитра. Головні слова у цьому треку "Хочу бути поруч з такою, як ти" до сліз розчулили телеведучу. Вона не очікувала такого сюрпризу і не змогла стримати емоцій, що вирували всередині.

Це був неймовірний день. Дякую, Юро, за цей сюрприз і слова, що звучали в пісні,

– написала Осадча під відео.

Дует видався і справді чудовим. Гості були в захваті від побаченого та почутого, адже організація свята була на найвищому рівні. Дмитро Шуров допоміг Юрію реалізувати задуманий подарунок для Каті, який вона ще довго згадуватиме, як одну з найприємніших митей цього теплого осіннього дня.