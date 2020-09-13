Вчера, 12 сентября, украинская телеведущая Екатерина Осадчая отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 37 лет. По этому случаю ее муж, актер и ведущий Юрий Горбунов написал трогательную композицию, которую исполнил в дуэте с музыкантом Дмитрием Шуровым.

День рождения Осадчей – это событие, которое собрало много знаменитостей. Среди них певцы, актеры, коллеги ведущей по телевизионной площадке. Любимый Кати решил сделать ей особенный подарок, который точно запомнится надолго.

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Гостей радовал своей музыкой украинский певец Pianoboy (настоящее имя – Дмитрий Шуров). Однако одна из композиций оказалась чрезвычайно романтической, ведь прозвучала в исполнении Юрия Горбунова.

Осадчая опубликовала трогательный ролик на личной странице в инстаграме. На видео ее любимый исполняет песню под аккомпанемент Дмитрия. Главные слова в этом треке "Хочу быть рядом с такой, как ты" до слез растрогали телеведущую. Она не ожидала такого сюрприза и не смогла сдержать эмоций, бушевавших внутри.

Это был невероятный день. Спасибо, Юра, за этот сюрприз и слова, звучавшие в песне,

– написала Осадчая под видео.

Дуэт получился действительно замечательным. Гости были в восторге от увиденного и услышанного, ведь организация праздника была на высшем уровне. Дмитрий Шуров помог Юрию реализовать задуманный подарок для Кати, который она еще долго будет вспоминать, как одно из самых приятных мгновений этого теплого осеннего дня.