Детальніше про те, хто відзначатиме свої іменини у лютому 2024 року, розповість 24 Канал. Цікаво, що у деяких людей буде декілька свят цього місяця.

До речі Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

Календар іменин на лютий 2024

1 лютого – Арсеній, Генріх, Григорій, Макар, Марк, Сава, Мелетій, Федір, Януарій, Феодосія, Луїза, Євфрасія.

2 лютого – Василид, Васс, Євтихій, Євсевій, Юхим, Захар, Лаврентій, Лев, Пінна, Римма, Інна.

3 лютого – Акила, Анастасій, Валеріан, Євгеній, Іван, Кандид, Неофіт, Максим, Феодосій, Агнія.

4 лютого – Агафон, Ананій, Анастасій, Георгій, Гаврило, Йосип, Іван, Макар, Леонтій, Мануїл, Петро, Сіон, Тимофій.

5 лютого – Агафангел, Євсевій, Геннадій, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федір.

6 лютого – Агап, Анастасій, Варсима, Денис, Герасим, Іван, Македон, Павло, Тимофій, Філіппік, Ксенія, Євсевія, Зосима.

7 лютого – Оксентій, Олександр, Аполлос, Віталій, Дмитро, Григорій, Мойсей, Сильван, Пилип, Януарій, Фелікс, Феліцата.

8 лютого – Аркадій, Ананій, Амоній, Іван, Давид, Гавриїл, Йосип, Климент, Павло, Петро, Семен, Федір, Марія, Ірма, Берта.

9 лютого – Дмитро, Гермоген, Петро, Іван.

10 лютого – Єфрем, Георгій, Ісакій, Феодосій, Домна, Маркіяна.

11 лютого – Герасим, Афраат, Ігнатій, Дмитро, Лука, Лаврентій, Роман, Юліан, Яків, Іона.

12 лютого – Геркулін, Василь, Євсевій, Григорій, Єрм, Іван, Зенон, Іполит, Кірін, Кіпр, Мавр, Климент, Міна, Максим, Петро, Олімпій, Федір, Рустик, Хрис, Венера.

13 лютого – Афанасій, Опанас, Вікторин, Віктор, Іван, Ілля, Клавдій, Кир, Никифор, Микита, Феодотія, Феоктиста, Беатриса, Афанасія.

14 лютого – Марфа, Наталія, Семен, Тетяна, Василь, Афанасій, Давид, Вендіміан, Петро, Тимофій, Семен, Феліція, Перпетуя.

15 лютого – Гавриїл, Агафодор, Йордан.

16 лютого – Азарій, Адріан, Гавриїл, Влас, Дмитро, Клавдіан, Микола, Роман, Святослав, Симон, Семен, Ганна (Анна).

17 лютого – Георгій, Авраамій, Іасім, Ядор, Йосип, Іван, Кирило, Микола, Феоктист, Юрій.

18 лютого – Антон, Макар, Феодосій, Еллада, Феодулія, Василина, Агафія.

19 лютого – Василь, Вукол, Іван, Євласій, Максим, Фауст, Фотій, Феофіл, Юліан, Христина, Марфа, Марія, Дорофея.

20 лютого – Петро, Парфен, Лука.

21 лютого – Макар, Захар, Пергет, Никифор, Сава, Полікарп, Федір, Степан, Філадельф.

22 лютого – Інокентій, Геннадій, Никифор, Петро, Панкрат, Ізабелла.

23 лютого – Аркадій, Антон, Гаврило, Василь, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Йоаким, Лука, Марк, Павло, Прохор, Семен, Харлампій, Ганна (Анна), Валентина, Галина.

24 лютого – Всеволод, Влад, Гаврило, Захар, Дмитро, Феодора.

25 лютого – Антон, Олексій, Євгеній, Марін, Марія, Констанція.

26 лютого – Онисим, Артемій, Мартін, Семен, Тимофій, Степан, Юстиніан, Світлана, Прискилла, Зоя.

27 лютого – Авраамій, Кирило, Георгій, Ісаакій, Михайло, Мефодій, Филимон, Федір.

28 лютого – Афанасій, Опанас, Арсеній, Євсевій, Онисим, Майор, Єфросинія.

29 лютого – Порфирій, Ілля.