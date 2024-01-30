Детальнее о том, кто будет отмечать свои именины в феврале 2024 года, расскажет 24 Канал. Интересно, что у некоторых людей будет несколько праздников этого месяца.

Кстати говоряПраздники и памятные даты, которые будут отмечать в феврале 2024: будут ли дополнительные выходные

Календарь именин на февраль 2024

1 февраля – Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Мелетий, Федор, Януарий, Феодосия, Луиза, Евфросия.

2 февраля – Василид, Васс, Евтихий, Евсевий, Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Пенна, Римма, Инна.

3 февраля – Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Иван, Кандид, Неофит, Максим, Феодосий, Агния.

4 февраля – Агафон, Ананий, Анастасий, Георгий, Гаврило, Иосиф, Иван, Макар, Леонтий, Мануил, Петр, Сион Тимофей.

5 февраля – Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор.

6 февраля – Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима.

7 февраля – Оксентий, Александр, Аполлос, Виталий, Дмитрий, Григорий, Моисей, Сильван, Филипп, Януарий, Феликс, Фелицата.

8 февраля – Аркадий, Ананий, Аммоний, Иван, Давид, Гавриил, Иосиф, Климент, Павел, Петр, Семен, Федор, Мария, Ирма, Берта.

9 февраля – Дмитрий, Гермоген, Петр, Иван.

10 февраля – Ефрем, Георгий, Исакий, Феодосий, Домна, Маркияна.

11 февраля – Герасим, Афраат, Игнатий, Дмитрий, Лука, Лаврентий, Роман, Юлиан, Яков, Иона.

12 февраля – Геркулин, Василий, Евсевий, Григорий, Ерм, Иван, Зенон, Ипполит, Кирин, Кипр, Мавр, Климент, Мина, Максим, Петр, Олимпий, Федор, Рустик, Хрис, Венера.

13 февраля – Афанасий, Викторин, Виктор, Иван, Илья, Клавдий, Кир, Никифор, Никита, Феодотия, Феоктиста, Беатриса, Афанасия.

14 февраля – Марфа, Наталья, Семен, Татьяна, Василий, Афанасий, Давид, Вендимиан, Петр, Тимофей, Семен, Фелиция, Перпетуя.

15 февраля – Гавриил, Агафодор, Иордан.

16 февраля – Азарий, Адриан, Гавриил, Влас, Дмитрий, Клавдиан, Николай, Роман, Святослав, Симон, Семен, Анна.

17 февраля – Георгий, Авраамий, Иасим, Ядор, Иосиф, Иван, Кирилл, Николай, Феоктист, Юрий.

18 февраля – Антон, Макар, Феодосий, Эллада, Феодулия, Василиса, Агафья.

19 февраля – Василий, Вукол, Иван, Евласий, Максим, Фауст, Фотий, Феофил, Юлиан, Кристина, Марфа, Мария, Дорофея.

20 февраля – Петр, Парфен, Лука.

21 февраля – Макар, Захар, Пергет, Никифор, Савва, Поликарп, Федор, Степан, Филадельф.

22 февраля – Иннокентий, Геннадий, Никифор, Петр, Панкрат, Изабелла.

23 февраля – Аркадий, Антон, Гаврило, Василий, Герман, Геннадий, Иван, Григорий, Йоаким, Лука, Марк, Павел, Прохор, Семен, Харлампий, Анна, Валентина, Галина.

24 февраля – Всеволод, Влад, Гаврила, Захар, Дмитрий, Феодора.

25 февраля – Антон, Алексей, Евгений, Марин, Мария, Констанция.

26 февраля – Онисим, Артемий, Мартин, Семен, Тимофей, Степан, Юстиниан, Светлана, Прискилла, Зоя.

27 февраля – Авраамий, Кирилл, Георгий, Исаакий, Михаил, Мефодий, Филимон, Федор.

28 февраля – Афанасий, Афанасий, Арсений, Евсевий, Анисим, Майор, Ефросинья.

29 февраля – Порфирий, Илья.