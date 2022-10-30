У день іменин за традицією людей вітають з Днем ангела за допомогою приємних слів чи подарунків. Згідно з церковним календарем, можна помітити, що кожного дня свої іменини святкують власники багатьох імен, дехто навіть двічі або тричі на місяць. Тож ми пропонуємо вам список найбільш відомих та вживаних іменин у листопаді, пише 24 канал.

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День ангела у листопаді 2022

1 листопада – Дмитро, Овсій, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Флор.

2 листопада – Олександр, Артемій, Герасим, Герман, Іван, Леонід, Матрона, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ірина, Зосима.

3 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Кипріян, Костянтин, Никандр, Микола, Пелагея, Сергій, Софроній, Федір, Юліан, Яків.

4 листопада – Анна, Олександр, Антон, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Федір.

5 листопада – Яків, Олександр, Володимир, Єлисей, Омелян, Ігнатій, Максим, Никифор, Микола, Єфросинія

6 листопада – Зосима, Олексій, Опанас, Георгій, Іван, Лаврентій, Микола, Петро.

7 листопада – Анастасій, Матрона.

8 листопада – Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

9 листопада – Андрій, Валентин, Капітоліна, Марк, Нестор, Сергій.

10 листопада – Парасковія, Анна, Неоніла, Параска, Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Нестор, Микола, Степан, Терентій, Февронія.

День ангела у листопаді 2022 / Фото "PAKO-IF"

11 листопада – Авраам, Агафія, Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Клавдій, Кузьма, Леонід, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Пилип, Анастасія, Анна, Марія.

12 листопада – Олександр, Анастасія, Артемій, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан.

13 листопада – Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Дем’ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Никодим, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Спиридон, Степан, Трохим, Федір, Яків.

14 листопада – Кузьм, Дем’ян, Агрипина, Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Петро, Прокіп, Сава, Федір, Фома, Юліанія, Яків.

15 листопада – Кипріян, Костянтин, Марк.

16 листопада – Анна, Олександр, Василь, Вікентій, Володимир, Георгій, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Світлана, Федір, Федот.

17 листопада – Олександр, Григорій, Євгенія, Іван, Ілля, Никандр, Микола, Порфирій, Симон, Степан, Федір.

18 листопада – Гавриїл, Григорій, Іона, Тимофій, Тихон.

19 листопада – Олександра, Анатолій, Арсеній, Варлаам, Василь, Гаврило, Герман, Єфросинія, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Павло, Серафима.

20 листопада – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Дорофій, Євген, Єлизавета, Зосима, Іван, Іларіон, Кирило, Лазар, Максим, Михайло, Никандр, Микола, Никон, Павло, Сергій, Федір, Федот.

Іменини у листопаді / Фото "Canva"

21 листопада – Гавриїл, Михайло, Павло – на честь святих архангелів.

22 листопада – Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Нестор, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.

23 листопада – Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Денис, Георгій, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокіп, Родіон, Серафим.

24 листопада – Вікентій, Віктор, Євген, Максим, Степан, Степанида, Федір.

25 листопада – Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Ніл.

26 листопада – Іван, Антон, Герман, Никифор.

27 листопада – Пилип, Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

28 листопада – Григорій, Гурій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип, Хома.

29 листопада – Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Пантелеймон, Сергій, Федір.

30 листопада – Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар, Михайло, Никон.