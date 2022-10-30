В день именин по традиции поздравляют с Днем ангела с помощью приятных слов или подарков. Согласно церковному календарю, можно заметить, что каждый день свои именины празднуют владельцы многих имен, некоторые даже два или три раза в месяц. Поэтому мы предлагаем вам список наиболее известных и известных именин в ноябре, пишет 24 канал.

Читайте также Православный календарь на ноябрь 2022 года: важные праздники и торжественные даты

День ангела в ноябре 2022

1 ноября – Дмитрий, Евсий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Флор.

2 ноября – Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ирина, Зосима.

3 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Илларион, Киприан, Константин, Никандр, Николай, Пелагея, Сергей, Софроний, Федор, Юлиан, Яков.

4 ноября – Анна, Александр, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Федор.

5 ноября – Яков, Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Ефросинья

6 ноября – Зосима, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

7 ноября – Анастасий, Матрона.

8 ноября – Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября – Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября – Прасковья, Анна, Неонила, Праска, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Феврония.

День ангела в ноябре 2022 года / Фото "PAKO-IF"

11 ноября – Авраам, Агафья, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября – Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября – Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков .

14 ноября – Кузьм, Демьян, Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября – Киприан, Константин, Марк.

16 ноября – Анна, Александр, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября – Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федор.

18 ноября – Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября – Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гаврило, Герман, Ефросинья, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофий, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Илларион, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей , Федор, Федот.

Именины в ноябре / Фото "Canva"

21 ноября – Гавриил, Михаил, Павел – в честь святых архангелов.

22 ноября – Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября – Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим.

24 ноября – Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

25 ноября – Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября – Иван, Антон, Герман, Никифор.

27 ноября – Филипп, Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гаврило, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

28 ноября – Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября – Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября – Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.