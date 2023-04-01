У виборі імені християни послуговуються церковним календарем, який містить дати вшанування всіх святих. Прийнято, що батьки називають дитину іменем святого, відзначення якого припадає на День народження доньки чи сина або ж є наближеним до цієї дати. Вважалось, що тоді ангел оберігатиме людину від усього злого протягом усього життя, пише 24 Канал.

До теми Православний календар на квітень 2023: усі важливі свята цього місяця

Дні ангела у квітні 2023

1 квітня – Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Матрона, Софія.

2 квітня – Іван, Клавдія, Марія, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.

3 квітня – Серафим, Володимир, Кирило, Філімон, Хома, Яків.

4 квітня – Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

5 квітня – Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Лука, Макар, Нікон, Пелагея, Сергій, Степан, Феодосія.

6 квітня – Володимир, Захар, Мартін, Степан, Петро, Яків.

7 квітня – Сава, Тихін.

8 квітня – Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

9 квітня – Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

10 квітня – Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Іона, Лазар, Микола, Сава, Спірідон, Степан.

11 квітня – Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.

12 квітня – Іван на честь преподобного Іоанна Ліствичника, а також Захар, Софроній.



День ангела / Фото Pixabay

13 квітня – Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

14 квітня – Марія на честь преподобної Марії Єгипетської, а також Авраам, Юхим, Іван, Макар, Сергій.

15 квітня – Георгій, Григорій, Юхим.

16 квітня – Микита, Феодосія.

17 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

18 квітня – Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен.

19 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

20 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро, Прокоп.

21 квітня – Іван, Марія, Сергій.

22 квітня – Вадим, Гаврило, Марфа.

23 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

24 квітня – Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Харитон, Яків.

25 квітня – Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

26 квітня – Георгій, Дмитро, Марфа, Феодосій.

27 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартін, Олександр.

28 квітня – Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василіса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Трохим, Федір, Яків.

29 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

30 квітня – Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Михайло, Семен, Федір, Хома.

Автор: Вікторія Козар