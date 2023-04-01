В выборе имени христиане пользуются церковным календарем, содержащий даты чествования всех святых. Принято, что родители называют ребенка именем святого, празднование которого приходится на День рождения дочери или сына или же приближено к этой дате. Считалось, что тогда ангел будет оберегать человека от всего злого на протяжении всей жизни, пишет 24 Канал.

К теме Православный календарь на апрель 2023 года: все важные праздники этого месяца

Дни ангела в апреле 2023 года.

1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.

2 апреля – Иван, Клавдия, Мария, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Александра, Прасковья, Светлана, Севастян, Сергей, Ульяна.

3 апреля – Серафим, Владимир, Кирилл, Филимон, Фома, Яков.

4 апреля – Василий, Василина, Дарья, Исаакий, Таисия.

5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Степан, Петр, Яков.

7 апреля – Савва, Тихон.

8 апреля – Алла, Анна, Василий, Гаврила, Лариса, Прасковья, Степан.

9 апреля – Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

10 апреля – Василий, Иван, Илларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.

11 апреля – Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

12 апреля – Иоанн в честь преподобного Иоанна Листвичника, а также Захар, Софроний.



День ангела / Фото Pixabay

13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

14 апреля – Мария в честь преподобной Марии Египетской, а также Авраам, Ефим, Иоанн, Макар, Сергий.

15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим.

16 апреля – Никита, Феодосия.

17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

18 апреля – Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастян, Петр, Яков.

20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.

21 апреля – Иван, Мария, Сергей.

22 апреля – Вадим, Гаврила, Марфа.

23 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

24 апреля – Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.

25 апреля – Василий, Давид, Иван, Марфа, Мария, Сергей.

26 апреля – Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.

27 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

28 апреля – Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Трофим, Федор, Яков.

29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

30 апреля – Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.

Автор: Виктория Козар