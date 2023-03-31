31 марта в церковном календаре – день памяти Кирилла Иерусалимского, сообщает 24 Канал. Святой родился в Иерусалиме, где был рукоположен в священники.

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В тот год, когда Кирилл стал патриархом, над Иерусалимом появилось видение – в небе появился знак креста. В то же время у патриарха были принципиальные взгляды на ереси и христианскую веру, поэтому его часто пытались прогнать с престола.

День ангела 31 марта празднуют Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наташа.

31 марта предки называли Кирилловым днем. Тогда они разжигали костер – сжигали ненужные вещи, одежду больных, чтобы несчастье обходило дом.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено стричь волосы или ногти в этот день, чтобы не укоротить себе жизнь.

Нельзя занимать у кого-то вещи, потому что можно весь год провести в долгах.

Раньше считали, что 31 марта – неудачная дата, чтобы купать детей.

В этот день лучше не ходить в гости, чтобы не оставить там свое счастье.

Приметы 31 марта

Прилетели лебеди – скоро придет тепло.

Если на склонах холмов появляются первые одуванчики – начало апреля будет теплым.

Появляются комары – будет хороший урожай.

Растет мать-и-мачеха – этой весной больше не будет заморозков.

Если снег еще не растаял – будет хороший приплод скота.

Праздники в Украине и мире

День флориста. Этот профессиональный праздник отмечают 31 марта в Украине. Ведь в этот день 2000 профессию флориста официально утвердили.

День Эйфелевой башни. В этот день много лет назад впервые открыли башню, ставшую самым большим символом Парижа. Сооружение получило свое название в честь архитектора – Густава Эйфеля.