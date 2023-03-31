31 березня у церковному календарі – день пам'яті Кирила Єрусалимського, повідомляє 24 Канал. Святий народився у Єрусалимі, де його висвятили на священника.

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У той рік, коли Кирило став патріархом, над Єрусалимом з'явилося видиво – у небі з'явився знак хреста. Водночас патріарх мав принципові погляди щодо єресі та християнської віри, тому його часто намагалися прогнати з престолу.

День ангела 31 березня святкують Григорій, Данило, Дмитро, Кирило, Наталя.

31 березня предки називали Кириловим днем. Тоді вони розпалювали багаття – спалювали непотрібні речі, одяг хворих, щоб нещастя оминало дім.

Що не можна робити у цей день

Заборонено стригти волосся або нігті у цей день, щоб не вкоротити собі життя.

Не можна позичати у когось речі, бо можна весь рік провести в боргах.

Раніше вважали, що 31 березня – невдала дата, щоб купати дітей.

У цей день краще не ходити в гості, щоб не залишити там своє щастя.

Примети 31 березня

Прилетіли лебеді – скоро настане тепло.

Якщо на схилах пагорбів з'являються перші кульбаби – початок квітня буде теплим.

З'являються комарі – буде гарний врожай.

Росте мати-й-мачуха – цієї весни більше не буде заморозків.

Якщо сніг ще не розтанув – буде хороший приплід худоби.

Свята в Україні та світі

День флориста. Це професійне свято відзначають 31 березня в Україні. Адже цього дня 2000 року професію флориста офіційно затвердили.

День Ейфелевої вежі. Цього дня багато років тому вперше відкрили вежу, що стала найбільшим символом Парижа. Споруда отримала свою назву на честь архітектора – Густава Ейфеля.