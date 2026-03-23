З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на квітень – у нашому матеріалі.

Календар Днів ангела на квітень 2026

1 квітня – Сергій, Юхим, Іван, Макар, Марія.

2 квітня – Георгій, Григорій.

3 квітня – Микита, Феодосія.

4 квітня – Веніамін, Георгій, Адріан, Йосип, Микола, Федір.

5 квітня – Олексій, Платон, Семен, Марк, Микола.

6 квітня – Іван, Павло, Петро, Яків.

7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.

8 квітня – Сергій, Марія.

9 квітня – Вадим, Гаврило.

10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

11 квітня – Прохор, Петро, Юхим.

12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.

13 квітня – Дмитро, Георгій.

14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.

16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Галина, Ірина, Ніка.

17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

18 квітня – Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

20 квітня – Теодор, Федір.

21 квітня – Теодор, Олексій, Денис, Іван, Максим, Федір, Ян.

22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня – Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Софія.

24 квітня – Інокентій, Леонтій, Лука, Валентин, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.

25 квітня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.

26 квітня – Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.

27 квітня – Георгій, Єгор, Іларіон, Павло, Семен, Сергій, Марія, Ян, Анастасія.

28 квітня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

29 квітня – Богдан, Василь, Арсеній.

30 квітня – Гнат, Клим, Микита, Яків, Леонід, Ольга, зауважує сайт Ім'я Онлайн.

Які церковні свята будуть у квітні 2026 року?

  • 1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;
  • 2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;
  • 3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії;
  • 4 квітняЛазарева субота. У цей день християни згадують, як Ісус Христос повернув до життя свого друга, праведного Лазаря, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога. За переказами, Лазар прожив ще 30 років, але через переслідування християн перебрався на Кіпр.
  • 5 квітня Вербна неділя. Це одна з дванадцяти найважливіших дат у християнському календарі. Вона нагадує про євангельські події, коли Ісуса вітали як Месію, встеляючи Йому дорогу пальмовим гіллям.
  • 6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
  • 7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;
  • 8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
  • 9 квітня – святого мученика Євпсихія;
  • 10 квітня – Страсна п'ятниця; святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших;
  • 11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
  • 12 квітняВеликдень. На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски.
  • 13 квітня – святого священномученика Артемона;
  • 14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського;
  • 15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима;
  • 16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії;
  • 17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського;
  • 18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
  • 19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;
  • 20 квітня – праведного Закхея, єпископа Кейсарійського.
  • 21 квітня Радониця. У цей день заведено вшановувати пам'ять покійників. Крім цього, на Радоницю віряни відвідують кладовища та моляться за упокій душ померлих рідних.
  • 22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
  • 23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця;
  • 24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;
  • 25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;
  • 26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
  • 27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
  • 28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;
  • 29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона;
  • 30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.