З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на квітень – у нашому матеріалі.

Календар Днів ангела на квітень 2026

1 квітня – Сергій, Юхим, Іван, Макар, Марія.

2 квітня – Георгій, Григорій.

3 квітня – Микита, Феодосія.

4 квітня – Веніамін, Георгій, Адріан, Йосип, Микола, Федір.

5 квітня – Олексій, Платон, Семен, Марк, Микола.

6 квітня – Іван, Павло, Петро, Яків.

7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.

8 квітня – Сергій, Марія.

9 квітня – Вадим, Гаврило.

10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

11 квітня – Прохор, Петро, Юхим.

12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.

13 квітня – Дмитро, Георгій.

14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.

16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Галина, Ірина, Ніка.

17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

18 квітня – Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

20 квітня – Теодор, Федір.

21 квітня – Теодор, Олексій, Денис, Іван, Максим, Федір, Ян.

22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня – Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Софія.

24 квітня – Інокентій, Леонтій, Лука, Валентин, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.

25 квітня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.

26 квітня – Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.

27 квітня – Георгій, Єгор, Іларіон, Павло, Семен, Сергій, Марія, Ян, Анастасія.

28 квітня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

29 квітня – Богдан, Василь, Арсеній.

30 квітня – Гнат, Клим, Микита, Яків, Леонід, Ольга, зауважує сайт Ім'я Онлайн.

Які церковні свята будуть у квітні 2026 року?