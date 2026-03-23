З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на квітень – у нашому матеріалі.
Календар Днів ангела на квітень 2026
1 квітня – Сергій, Юхим, Іван, Макар, Марія.
2 квітня – Георгій, Григорій.
3 квітня – Микита, Феодосія.
4 квітня – Веніамін, Георгій, Адріан, Йосип, Микола, Федір.
5 квітня – Олексій, Платон, Семен, Марк, Микола.
6 квітня – Іван, Павло, Петро, Яків.
7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.
8 квітня – Сергій, Марія.
9 квітня – Вадим, Гаврило.
10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
11 квітня – Прохор, Петро, Юхим.
12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.
13 квітня – Дмитро, Георгій.
14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.
16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Галина, Ірина, Ніка.
17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.
18 квітня – Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.
19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.
20 квітня – Теодор, Федір.
21 квітня – Теодор, Олексій, Денис, Іван, Максим, Федір, Ян.
22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
23 квітня – Олександра, Анатолій, Афанасій, Валерій, Софія.
24 квітня – Інокентій, Леонтій, Лука, Валентин, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.
25 квітня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.
26 квітня – Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.
27 квітня – Георгій, Єгор, Іларіон, Павло, Семен, Сергій, Марія, Ян, Анастасія.
28 квітня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.
29 квітня – Богдан, Василь, Арсеній.
30 квітня – Гнат, Клим, Микита, Яків, Леонід, Ольга, зауважує сайт Ім'я Онлайн.
Які церковні свята будуть у квітні 2026 року?
- 1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;
- 2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;
- 3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії;
- 4 квітня – Лазарева субота. У цей день християни згадують, як Ісус Христос повернув до життя свого друга, праведного Лазаря, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Багато людей стали свідками цієї події, тому одразу ж увірували в Бога. За переказами, Лазар прожив ще 30 років, але через переслідування християн перебрався на Кіпр.
- 5 квітня – Вербна неділя. Це одна з дванадцяти найважливіших дат у християнському календарі. Вона нагадує про євангельські події, коли Ісуса вітали як Месію, встеляючи Йому дорогу пальмовим гіллям.
- 6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
- 7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;
- 8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
- 9 квітня – святого мученика Євпсихія;
- 10 квітня – Страсна п'ятниця; святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших;
- 11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
- 12 квітня – Великдень. На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски.
- 13 квітня – святого священномученика Артемона;
- 14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського;
- 15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима;
- 16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії;
- 17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського;
- 18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
- 19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;
- 20 квітня – праведного Закхея, єпископа Кейсарійського.
- 21 квітня – Радониця. У цей день заведено вшановувати пам'ять покійників. Крім цього, на Радоницю віряни відвідують кладовища та моляться за упокій душ померлих рідних.
- 22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;
- 23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця;
- 24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;
- 25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;
- 26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
- 27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
- 28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;
- 29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона;
- 30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.