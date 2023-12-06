Якнайбільше дива та казки: найкращі картинки-привітання з Днем Святого Миколая

Цього року українці відзначають День Святого Миколая 6 грудня. У цей чарівний день не забудьте привітати рідних та близьких зі святом.

Цей день дітвора очікує з особливим трепетом, адже саме сьогодні здійсняться їхні бажання. День Святого Миколая 2023 – улюблене свято для дітей та багатьох дорослих, адже це той день, коли хочеться повірити у казку. У цей сніжний день 24 Канал привітав святкові картинки-привітання.

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Цього року День Святого Миколая українці святкують згідно з новим календарем - 6 грудня замість 19. Тому важливо не забути привітати своїх рідних та близьких з чарівним святом.

Картинки-привітання з Днем Святого Миколая



День Святого Миколая 2023 / Фото ТСН



День Святого Миколая 2023 / Фото Васильківська громада



День Святого Миколая 2023 / Фото "Апостроф"



День Святого Миколая 2023 / Фото "Апостроф"



День Святого Миколая 2023 / Фото Amazing Ukraine



День Святого Миколая 2023 / Фото Борівська селищна рада



День Святого Миколая 2023 / Фото "Новини Закарпаття"