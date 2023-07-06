Привітайте своїх близьких: ніжні та милі картинки з Всесвітнім днем поцілунків

Всесвітній день поцілунків відзначають щорічно 6 липня. Свят виражає любов, ніжність, вірність та палкі почуття.

День поцілунків – неофіційне свято, яке вигадали у Великій Британії у XIX столітті. Згодом його затвердила Організація Об'єднаних Націй. Воно нагадує нам про важливість міжособистісних зв'язків, любові та спілкування. Поцілунки є показником тісних взаємостосунків та виражаються у різних формах – від ніжного в щоку до гарячих і пристрасних поцілунків у губи. Привітайте своїх близьких та рідних з днем поцілунків гарними картинками.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем поцілунків



З Днем поцілунків / Фото Vitannya.in.ua



З Днем поцілунків / Фото Biblio-child.dp.ua



З Днем поцілунків / Фото "Радіо Трек"



З Днем поцілунків / Фото "Свято.топ"



День поцілунків 2023 / Фото "Ділова мова"



З Днем поцілунків / Фото "Радіо Максимум"



День поцілунків 2023 / Фото "Свято.топ"



День поцілунків 2023 / Фото Joy Pup



З Днем поцілунків / Фото "Радіо Максимум"