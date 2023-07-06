День поцелуев – неофициальный праздник, придуманный в Великобритании в XIX веке. Впоследствии его утвердила Организация Объединенных Наций. Оно напоминает нам о важность межличностных связей, любви и общения. Поцелуи являются показателем тесных взаимоотношений и выражаются в разных формах – от нежного в щеку до страстных и горячих поцелуев в губы. Поздравьте своих близких и родных с днем поцелуев красивыми картинками.

Не упустите 10 зря забытых украинских имен, очаровывающих

Картинки-поздравления с Всемирным днем поцелуев



С Днем поцелуев / Фото Vitannya.in.ua



С Днем поцелуев / Фото Biblio-child.dp.ua



С Днем поцелуев / Фото "Радио Трек"



С Днем поцелуев / Фото "Свято.топ"



День поцелуев 2023 / Фото "Деловой язык"



С Днем поцелуев / Фото "Радио Максимум"



День поцелуев 2023 / Фото "Свято.топ"



День поцелуев 2023 / Фото Joy Pup



С Днем поцелуев / Фото "Радио Максимум"