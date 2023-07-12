Апостоли Петро й Павло відвідували різні країни, щоб розповсюджувати Христове вчення серед інших народів. Завдяки їм була заснована Церква Ісуса Христа. Обидва мають настільки велике значення для християнства, що були віднесені до лику святих. Привітати своїх рідних із Днем Петра й Павла можна картинками, які зібрав 24 Канал.

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Картинки-привітання з Петра й Павла



Петра й Павла / Фото "Твій світ"



Петра й Павла / Фото "Твій світ"



Зі святом Петра й Павла / Фото Vitannya.in



Свято Петра й Павла / Фото з ютубу



Свято Петра й Павла / Фото Pershij.com



Свято Петра й Павла / Фото "Факти"



З Днем Петра й Павла / Фото V24.com.ua



Зі святом Петра й Павла / Фото Хустська міська рада