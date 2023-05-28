Професійне свято науковців: щирі привітання у картинках з Днем хіміка

День хіміка є святом, яким відзначають внесок фахівців у розвиток науки та популяризують інтерес до хімії. Цього року його відзначають 28 травня. Ми зібрали для вас гарні привітання у картинках з Днем хіміка.

День хіміка – професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України. Його традиційно святкують в останню неділю травня Указом Президента України від 7 травня 1994 року. 24 Канал зібрав найщиріші картинки-привітання зі святом.

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Картинки-привітання з Днем хіміка



З Днем хіміка / Фото Depo.ua



З Днем хіміка / Фото Depo.ua



З Днем хіміка / Фото Depo.ua



З Днем хіміка / Фото alsichrom



З Днем хіміка / Фото Vitannya



З Днем хіміка / Фото Кафедра хімії середовища



З Днем хіміка 2023



День хіміка 2023 / Фото Amazing Ukraine