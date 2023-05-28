Професійне свято науковців: щирі привітання у картинках з Днем хіміка
28 травня 2023, 07:30Читать новость на русском
День хіміка є святом, яким відзначають внесок фахівців у розвиток науки та популяризують інтерес до хімії. Цього року його відзначають 28 травня. Ми зібрали для вас гарні привітання у картинках з Днем хіміка.
День хіміка – професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України. Його традиційно святкують в останню неділю травня Указом Президента України від 7 травня 1994 року. 24 Канал зібрав найщиріші картинки-привітання зі святом.
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Картинки-привітання з Днем хіміка
З Днем хіміка / Фото alsichrom
З Днем хіміка / Фото Кафедра хімії середовища