День хіміка – професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України. Його традиційно святкують в останню неділю травня Указом Президента України від 7 травня 1994 року. 24 Канал зібрав найщиріші картинки-привітання зі святом.
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Картинки-привітання з Днем хіміка
З Днем хіміка / Фото Depo.ua
З Днем хіміка / Фото Depo.ua
З Днем хіміка / Фото Depo.ua
З Днем хіміка / Фото alsichrom
З Днем хіміка / Фото Vitannya
З Днем хіміка / Фото Кафедра хімії середовища
З Днем хіміка 2023
День хіміка 2023 / Фото Amazing Ukraine