День ангела Тетяни 2023: чудові привітання у віршах та прозі

25 січня гарне свято у всіх Тетян – вони відзначають свій День ангела. Це ім'я має дві версії походження: за однією воно перекладається з грецької мови як “засновниця”, а за іншою – це жіноча форма римського чоловічого імені Татій.

Згідно з православним календарем свої іменини Тетяни святкують декілька разів на рік: 18 і 25 січня, 17 липня, 14 і 23 вересня, 3, 11 й 21 жовтня, 3 та 23 грудня. Жінки з цим іменем з дитинства вирізняються з поміж інших своєю емоційністю та мінливим настроєм. При цьому вони є дуже працьовитими й досягають вершин у будь-якій справі, пише 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Тетяни у віршах

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блищати, як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра

Й щоб у житті смутку ніколи не було.

***

Бажаю океан натхнень

У свято, у Тетянин день!

Веселощів бажаю купу

І однодумців цілу групу.

Зізнань бажаю й компліментів,

Приємних, радісних моментів,

Уваги, шани вам любові,

Чекають успіхи хай в роботі!

***

З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,

Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.

Думки твої хай будуть чистіші від сльози

Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.

***

В день Тетяни я вітаю,

Будь щаслива, дорогенька,

Хай свята тебе веде

Стежкою добра рівненько.

Будь завжди така яскрава,

Незалежна, діловита,

Шлях до звершень, перемог

Буде хай тобі відкрито.

Привітання з Днем ангела Тетяни – вірші та проза / Фото Canva

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

З Днем Тетяниним сердечно

Привітати тебе хочу,

Хай небесні тобі сили

Радість та любов пророчать.

Хай щастить тобі, Тетянко,

Мрії здійсняться нехай,

Те, що янгол завжди поруч

Ти постійно пам’ятай.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочу побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

День ангела Тетяни – привітання у віршах та прозі / Фото Canva

Привітання з Днем ангела Тетяни у прозі

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч біля тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Вітаю з Днем Тетяни та бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею.

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Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей зворушливий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії й нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе!

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У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання й успіх.

День ангела Тетяни – привітання з іменинами, вірші, проза / Фото Canva

Нехай не лише в цей світлий день, а й завжди по життю відчувається захист від небесного ангела. Вітаю з іменинами та бажаю реалізації найбільш сміливих мрій!

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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

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Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

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Вітаю з Днем ангела Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання та мрії обов’язково здійснюються.