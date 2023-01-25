Згідно з православним календарем свої іменини Тетяни святкують декілька разів на рік: 18 і 25 січня, 17 липня, 14 і 23 вересня, 3, 11 й 21 жовтня, 3 та 23 грудня. Жінки з цим іменем з дитинства вирізняються з поміж інших своєю емоційністю та мінливим настроєм. При цьому вони є дуже працьовитими й досягають вершин у будь-якій справі, пише 24 Канал.
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Привітання з Днем ангела Тетяни у віршах
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блищати, як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра
Й щоб у житті смутку ніколи не було.
***
Бажаю океан натхнень
У свято, у Тетянин день!
Веселощів бажаю купу
І однодумців цілу групу.
Зізнань бажаю й компліментів,
Приємних, радісних моментів,
Уваги, шани вам любові,
Чекають успіхи хай в роботі!
***
З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.
***
В день Тетяни я вітаю,
Будь щаслива, дорогенька,
Хай свята тебе веде
Стежкою добра рівненько.
Будь завжди така яскрава,
Незалежна, діловита,
Шлях до звершень, перемог
Буде хай тобі відкрито.
Привітання з Днем ангела Тетяни – вірші та проза / Фото Canva
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, тільки попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
***
З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.
Хай щастить тобі, Тетянко,
Мрії здійсняться нехай,
Те, що янгол завжди поруч
Ти постійно пам’ятай.
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочу побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
День ангела Тетяни – привітання у віршах та прозі / Фото Canva
Привітання з Днем ангела Тетяни у прозі
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч біля тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Вітаю з Днем Тетяни та бажаю дивовижних миттєвостей, чудових подій, яскравих спогадів, радісних емоцій, ніжних почуттів, сміливих кроків назустріч своїм мріям. Бажаю завжди залишатися щасливою людиною з гарячим серцем та відкритою душею.
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Моя найкраща подруга Тетяно, вітаю тебе з твоїм святом! В цей зворушливий і незабутній для тебе день, хочу побажати тобі: залишатися завжди такою ж гарною, привітною і доброю подружкою, якою ти є. Нехай сьогодні здійсняться всі твої заповітні мрії й нехай твій ангел охоронець завжди оберігає тебе від лиха. Зі святом тебе!
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У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання й успіх.
День ангела Тетяни – привітання з іменинами, вірші, проза / Фото Canva
Нехай не лише в цей світлий день, а й завжди по життю відчувається захист від небесного ангела. Вітаю з іменинами та бажаю реалізації найбільш сміливих мрій!
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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!
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Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
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Вітаю з Днем ангела Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання та мрії обов’язково здійснюються.