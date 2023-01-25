Согласно православному календарю, свои именины Татьяны празднуют несколько раз в год: 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря. Женщины с этим именем с детства отличаются от других своей эмоциональностью и изменчивым настроением. При этом они очень трудолюбивы и достигают вершин в любом деле, пишет 24 Канал.
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Поздравления с Днем ангела Татьяны в стихах
Нет в мире такого человека,
Чтобы глаза сверкали, как красивые жемчужины.
Да древние греки еще считали
И Татьяну избранной звали.
Татьяна, родная,
Ты маленькая фея.
Ты чудо из чудес
Очаровательная орхидея.
Желаем тебе добра
И чтобы в жизни печали никогда не было.
***
Желаю океан вдохновений
В праздник, в Татьянин день!
Веселья желаю кучу
И единомышленников целую группу.
Признаний желаю и комплиментов,
Приятных, радостных моментов,
Внимание, уважение вам любви,
Ждут успехи пусть в работе!
***
В день Татьяны я поздравляю,
Будь счастлива, дорогая,
Пусть праздники тебя ведет
Тропой добра ровненько.
Будь всегда так ярка,
Независимая, деловитая,
Путь к свершениям, побед
Пусть тебе открыто.
Поздравления с Днем ангела Татьяны – стихи и проза / Фото Canva
В Татьянин день тебе желаю,
Добрая, безмерной красоты,
И от души сегодня я поздравляю,
Сделаю что скажешь, только попроси.
Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,
Уверенно в судьбу войдут,
Тебе желаю искреннего везения,
Пусть сомнения все пойдут!
***
Мы поздравляем тебя с днем Татьяны, дорогая,
Хотим пожелать счастья отовсюду.
Хотим пожелать, наша милая птичка,
Чтобы с тобой всегда был ангел, когда тяжело,
Чтобы возносил к небесам, когда счастье полно,
Чтобы разрешались споры только полюбовно,
Чтобы наполнял теплом сердце, искоркой глаза,
Чтобы любимый был с тобой рано утром до самой ночи.
***
Как звездочка в небе,
Вы прекрасна постоянно.
Вы, Татьяна, наша дорогая,
Всегда радуете нас.
Хочу пожелать сегодня
В это праздничное для Вас время,
Море радости и любви,
Поцелуй – вот для Вас!
День ангела Татьяны – поздравления в стихах и прозе / Фото Canva
Поздравление с Днем ангела Татьяны в прозе
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом у тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.
***
Поздравляю с Днем Татьяны и желаю удивительных мгновений, замечательных событий, ярких воспоминаний, радостных эмоций, нежных чувств, смелых шагов навстречу своим мечтам. Желаю всегда оставаться счастливым человеком с горячим сердцем и открытой душой.
***
Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот трогательный и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе: оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел охранник всегда оберегает тебя от беды. С праздником тебя!
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В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
День ангела Татьяны – поздравления с именинами, стихи, проза / Фото Canva
Пусть не только в этот светлый день, но всегда по жизни чувствуется защита от небесного ангела. Поздравляю с именинами и желаю реализации самых смелых мечтаний!
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Поздравляю с Днем Татьяны и желаю ярких мечтаний, светлых надежд, великолепных идей, счастливых мгновений, веселых улыбок, радостных встреч, добрых вестей и хорошего настроения. Пусть каждый день, каждая минута несет с собой вдохновение, любовь и жажду победы!
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Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.
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Поздравляю с Днем ангела Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, прекрасного настроения и смелости души, ярких цветов жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания и мечты обязательно сбываются.