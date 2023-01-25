Согласно православному календарю, свои именины Татьяны празднуют несколько раз в год: 18 и 25 января, 17 июля, 14 и 23 сентября, 3, 11 и 21 октября, 3 и 23 декабря. Женщины с этим именем с детства отличаются от других своей эмоциональностью и изменчивым настроением. При этом они очень трудолюбивы и достигают вершин в любом деле, пишет 24 Канал.

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Поздравления с Днем ангела Татьяны в стихах

Нет в мире такого человека,

Чтобы глаза сверкали, как красивые жемчужины.

Да древние греки еще считали

И Татьяну избранной звали.

Татьяна, родная,

Ты маленькая фея.

Ты чудо из чудес

Очаровательная орхидея.

Желаем тебе добра

И чтобы в жизни печали никогда не было.

***

Желаю океан вдохновений

В праздник, в Татьянин день!

Веселья желаю кучу

И единомышленников целую группу.

Признаний желаю и комплиментов,

Приятных, радостных моментов,

Внимание, уважение вам любви,

Ждут успехи пусть в работе!

***

В день Татьяны я поздравляю,

Будь счастлива, дорогая,

Пусть праздники тебя ведет

Тропой добра ровненько.

Будь всегда так ярка,

Независимая, деловитая,

Путь к свершениям, побед

Пусть тебе открыто.

Поздравления с Днем ангела Татьяны – стихи и проза / Фото Canva

В Татьянин день тебе желаю,

Добрая, безмерной красоты,

И от души сегодня я поздравляю,

Сделаю что скажешь, только попроси.

Пусть же ласка, и любовь, и вдохновение,

Уверенно в судьбу войдут,

Тебе желаю искреннего везения,

Пусть сомнения все пойдут!

***

Мы поздравляем тебя с днем Татьяны, дорогая,

Хотим пожелать счастья отовсюду.

Хотим пожелать, наша милая птичка,

Чтобы с тобой всегда был ангел, когда тяжело,

Чтобы возносил к небесам, когда счастье полно,

Чтобы разрешались споры только полюбовно,

Чтобы наполнял теплом сердце, искоркой глаза,

Чтобы любимый был с тобой рано утром до самой ночи.

***

Как звездочка в небе,

Вы прекрасна постоянно.

Вы, Татьяна, наша дорогая,

Всегда радуете нас.

Хочу пожелать сегодня

В это праздничное для Вас время,

Море радости и любви,

Поцелуй – вот для Вас!

День ангела Татьяны – поздравления в стихах и прозе / Фото Canva

Поздравление с Днем ангела Татьяны в прозе

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом у тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

***

Поздравляю с Днем Татьяны и желаю удивительных мгновений, замечательных событий, ярких воспоминаний, радостных эмоций, нежных чувств, смелых шагов навстречу своим мечтам. Желаю всегда оставаться счастливым человеком с горячим сердцем и открытой душой.

***

Моя лучшая подруга Татьяна, поздравляю тебя с твоим праздником! В этот трогательный и незабываемый для тебя день хочу пожелать тебе: оставаться всегда такой же красивой, приветливой и доброй подружкой, какой ты есть. Пусть сегодня исполнятся все твои заветные мечты и пусть твой ангел охранник всегда оберегает тебя от беды. С праздником тебя!

***

В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

День ангела Татьяны – поздравления с именинами, стихи, проза / Фото Canva

Пусть не только в этот светлый день, но всегда по жизни чувствуется защита от небесного ангела. Поздравляю с именинами и желаю реализации самых смелых мечтаний!

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Поздравляю с Днем Татьяны и желаю ярких мечтаний, светлых надежд, великолепных идей, счастливых мгновений, веселых улыбок, радостных встреч, добрых вестей и хорошего настроения. Пусть каждый день, каждая минута несет с собой вдохновение, любовь и жажду победы!

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Таня, поздравляю тебя, солнышко, с именинами! Будь всегда такой же жизнерадостной и обаятельной, как сейчас. Желаю тебе большого успеха в жизни, светлого пути и хороших друзей! Пусть у тебя будет веселый блеск в глазах и много планов на будущее.

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Поздравляю с Днем ангела Татьяны. Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, прекрасного настроения и смелости души, ярких цветов жизни и верной поддержки близких людей. Будь любима и пусть все твои желания и мечты обязательно сбываются.