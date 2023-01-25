Ім'я Тетяна має давньогрецьке походження. Воно бере свій початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження імені – у Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан, а його жіноча форма – це Тетяна, пише 24 Канал.

Читайте також День ангела Тетяни: гарні картинки-привітання з іменинами

День ангела Тетяни – картинки-привітання

З Днем ангела Тетяни – картинки-привітання з іменинами / Фото "Рівне Медіа"

День ангела Тетяни 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни / Фото "Час–дій"

Гарні листівки з Днем ангела Тетяни / Фото "Рівне Медіа"

Привітання з Днем ангела Тетяни у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни 2023 / Фото "Факти"

Картинки-привітання з Днем ангела Тетяни / Фото "Радіо МАКСИМУМ"