Олечки, вітаємо: гарні побажання до Дня ангела у прозі та віршах

Ольги святкують свої іменини кілька разів на рік: 10 лютого, 6 та 14 березня, 17 та 24 липня, 23 листопада. Найпопулярнішою датою є саме 24 липня.

День ангела Ольги – прекрасне свято, під час якого відзначають жінок з цим іменем. Кожній буде приємно почути слова привітання. 24 Канал зібрав найщиріші побажання в прозі та віршах.

До теми Якого походження ім'я Ольга: подробиці про значення

Привітання Ользі у прозі

Вітаю з днем Ольги й бажаю милості Божої, кохання й світлої надії в житті, радості в кожному новому дні. Нехай Твої очі сяють від щастя, а серце твоє нехай наповнюється щирою добротою!



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Гарна, найдобріша наша Ольго! Вітаємо тебе зі святом ! Бажаємо радісних днів і щасливих ночей, красивого і вірного кохання, відданих друзів! Бажаємо, щоб життя було яскравим і барвистим, насиченим і дуже-дуже довгим! Найміцнішого тобі здоров'я, посмішок вранці та приємної втоми ввечері, достатку і затишку! Заповнених буднів і веселого відпочинку в різних країнах! Божого тобі благословення і мудрості!



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Бажаю щастя, кохання, здоров'я, радості, успіхів, задоволення від життя, віри у себе та у своє майбутнє, великого бажання творити й любити! Море волошок і чорнобривців, багато вірних друзів і єдиного кохання! Зі святом, Оля! З Днем ангела!

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Сьогодні в Ольги іменини. Це прекрасне ім'я прийшло до нас зі скандинавських мов. Ольга – розважлива й вимоглива дівчина. Розумна, вміє готувати й виховує дітей, але не забуває про себе, тому дуже красива. Бажаємо залишатися такою ж чудовою особистістю і радувати всіх своїми якостями й перевагами. З днем ангела, мила Оля! Удачі, радості, добра!

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В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Бажаю море позитиву і радості, краси, добра, любові, надій, сміху, веселощів і чудових вражень. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!



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Ольга, ти така ж світла і ясна, як твоє чудове ім'я! Нехай у твоєму житті з'явиться ще більше доброти, сердечності й ніжності. Будь найщасливішою й успішною, милою і привабливою, бажаю тобі нових прекрасних подій і позитивного настрою!

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Вітаю з днем Ольги, зі святом Святої й мудрої жінки, яка створила велику культуру і державність! Бажаю таких же міцних сил, мудрих рішень, стійкого характеру, справедливої душі й чуйного серця, як у прекрасної княгині. Нехай в житті все вдається, Нехай серце буде повно кохання, а душа — міцної віри!

Привітання Ользі у віршах

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!



***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!



***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!



***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Оля!



***

Твоє ім’я Ольга – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!



***

Хочу в день Ольги побажати

Цвісти, любити, творити, мріяти,

Бути найдобрішою, наймудрішою і найкрасивішою,

І всім дарувати посмішку свою!

Нехай ангел захистить від хмар,

І кожен день нехай сонця промінь

З небес тобі дарує яскраве світло,

Зігріє і врятує від бід!



***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про наше майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: дочко, ти моє дитя!



***

Хай Олю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



***

Сьогодні настали іменини

В Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.