День ангела Ольги – прекрасный праздник, во время которого отмечают женщины с этим именем. Каждому будет приятно услышать слова приветствия. 24 Канал собрал самые искренние пожелания в прозе и стихах.
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Приветствие Ольге в прозе
Поздравляю с днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждом новом дне. Пусть глаза Твои сияют от счастья, а сердце твое да исполняется искренней добротой!
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Хорошая, самая хорошая наша Ольга! Поздравляем тебя с праздником! Желаем радостных дней и счастливых ночей, красивой и верной любви, преданных друзей! Желаем, чтобы жизнь была яркой и красочной, насыщенной и очень-очень долгой! Самое крепкое тебе здоровье, улыбка утром и приятная усталость вечером, обилия и уюта! Заполненных будней и веселого отдыха в разных странах! Божьего тебе благословения и мудрости!
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Желаю счастья, любви, здоровья, радости, успехов, удовольствия от жизни, веры в себя и свое будущее, большого желания творить и любить! Море васильков и бархатцев, много верных друзей и единой любви! С праздником, Оля! С Днем ангела!
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Сегодня у Ольги именины. Это прекрасное имя пришло к нам из скандинавских языков. Ольга – рассудительная и требовательная девушка. Умная, умеющая готовить и воспитывает детей, но не забывает о себе, поэтому очень красива. Желаем оставаться такой же великолепной личностью и радовать всех своими качествами и предпочтениями. С днем ангела, милая Оля! Удачи, радости, добра!
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В этот прекрасный день, Олечка, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце! Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела! Желаю море позитива и радости, красоты, добра, любви, надежд, смеха, веселья и восхитительных впечатлений. Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива поминутно. Пусть исполняются твои мечты, делая тебя все более удовлетворенной!
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Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни покажется еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения!
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Поздравляю с днем Ольги, с праздником Святой и мудрой женщины, создавшей великую культуру и государственность! Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, устойчивого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни все удается, Пусть сердце будет полно любви, а душа – крепкой веры!
Приветствие Ольге в стихах
В день ангела для тебя, Оля,
Пусть искренне улыбнется мир вокруг,
И по бескрайнему жизненному полю,
Расстелите цветами тропинку судьба!
Пусть, что хорошо есть в жизни, никогда не проходит,
А все лучшее еще впереди ждет,
Все, чего желаешь, тоже тебе желаю,
И еще, и еще, и еще раз с Днем ангела поздравляю!
***
Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,
А Господь подарит судьбу мечты,
В день именин пусть сердце переполнят чувства,
Душа от счастья воспылает и обрадуется,
Здоровья еще желаем на сотню лет,
В любви и обилии процветания,
Пусть в этот день раздаются со всех сторон,
С Днем Ангела Ольга, лучшие поздравления!
***
Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,
С Днем Ангела Ольга, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И больше всего – чтобы ты была счастлива!
***
Пусть жизнь, как песня,
Льет в любви,
Счастливые дни,
Пусть дарит судьба,
Пусть ангел-хранитель даст,
Вдохновение и сильную волю,
С днем ангела поздравляем сейчас искренне, Оля!
***
Твое имя Ольга – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть самой доброй, мудрой и красивой,
И всем дарить улыбку свою!
Пусть ангел защитит от облаков,
И каждый день пусть солнца луч
С небес тебе дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
У каждого есть ангел хранитель,
Что пишет книгу нашей жизни,
А еще есть в небе ангел покровитель,
Что молится о нашем будущем.
Он был когда-то человеком, как мы с вами,
И среди людей, таких как мы с вами жили,
Лишь Бога он любил больше всего,
И только ему он верой служил.
Берите с него пример и старайтесь,
Прожить с верой всю свою жизнь,
Чтобы когда-нибудь Господь вас мог обнять,
И сказать: дочь, ты мой ребенок!
***
Пусть Олю нашу, ангел хранит,
И во всем всегда ей помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья, чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
***
Сегодня наступили именины
У Ольги, лучшей девушки!
И я тебя, красавица, поздравляю,
Любви тебе и радости желаю.
Пусть много счастья в этой жизни ждет,
Да венчает тебя Господь мечтам.