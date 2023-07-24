День ангела Ольги – прекрасный праздник, во время которого отмечают женщины с этим именем. Каждому будет приятно услышать слова приветствия. 24 Канал собрал самые искренние пожелания в прозе и стихах.

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Приветствие Ольге в прозе

Поздравляю с днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждом новом дне. Пусть глаза Твои сияют от счастья, а сердце твое да исполняется искренней добротой!



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Хорошая, самая хорошая наша Ольга! Поздравляем тебя с праздником! Желаем радостных дней и счастливых ночей, красивой и верной любви, преданных друзей! Желаем, чтобы жизнь была яркой и красочной, насыщенной и очень-очень долгой! Самое крепкое тебе здоровье, улыбка утром и приятная усталость вечером, обилия и уюта! Заполненных будней и веселого отдыха в разных странах! Божьего тебе благословения и мудрости!



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Желаю счастья, любви, здоровья, радости, успехов, удовольствия от жизни, веры в себя и свое будущее, большого желания творить и любить! Море васильков и бархатцев, много верных друзей и единой любви! С праздником, Оля! С Днем ангела!

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Сегодня у Ольги именины. Это прекрасное имя пришло к нам из скандинавских языков. Ольга – рассудительная и требовательная девушка. Умная, умеющая готовить и воспитывает детей, но не забывает о себе, поэтому очень красива. Желаем оставаться такой же великолепной личностью и радовать всех своими качествами и предпочтениями. С днем ангела, милая Оля! Удачи, радости, добра!

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В этот прекрасный день, Олечка, хочу пожелать тебе море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце! Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик! Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела! Желаю море позитива и радости, красоты, добра, любви, надежд, смеха, веселья и восхитительных впечатлений. Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива поминутно. Пусть исполняются твои мечты, делая тебя все более удовлетворенной!



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Ольга, ты такая же светлая и ясная, как твое замечательное имя! Пусть в твоей жизни покажется еще больше доброты, сердечности и нежности. Будь самой счастливой и успешной, милой и привлекательной, желаю тебе новых прекрасных событий и позитивного настроения!

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Поздравляю с днем Ольги, с праздником Святой и мудрой женщины, создавшей великую культуру и государственность! Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, устойчивого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни все удается, Пусть сердце будет полно любви, а душа – крепкой веры!

Приветствие Ольге в стихах

В день ангела для тебя, Оля,

Пусть искренне улыбнется мир вокруг,

И по бескрайнему жизненному полю,

Расстелите цветами тропинку судьба!

Пусть, что хорошо есть в жизни, никогда не проходит,

А все лучшее еще впереди ждет,

Все, чего желаешь, тоже тебе желаю,

И еще, и еще, и еще раз с Днем ангела поздравляю!



***

Пусть ангел поможет шагать по тропам жизни,

А Господь подарит судьбу мечты,

В день именин пусть сердце переполнят чувства,

Душа от счастья воспылает и обрадуется,

Здоровья еще желаем на сотню лет,

В любви и обилии процветания,

Пусть в этот день раздаются со всех сторон,

С Днем Ангела Ольга, лучшие поздравления!



***

Желаю, чтобы все задуманное сбылось в жизни,

С Днем Ангела Ольга, моя добрая и милая,

Да будет радость в твоей душе,

И больше всего – чтобы ты была счастлива!



***

Пусть жизнь, как песня,

Льет в любви,

Счастливые дни,

Пусть дарит судьба,

Пусть ангел-хранитель даст,

Вдохновение и сильную волю,

С днем ангела поздравляем сейчас искренне, Оля!



***

Твое имя Ольга – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!



***

Хочу в день Ольги пожелать

Цвести, любить, творить, мечтать,

Быть самой доброй, мудрой и красивой,

И всем дарить улыбку свою!

Пусть ангел защитит от облаков,

И каждый день пусть солнца луч

С небес тебе дарит яркий свет,

Согреет и спасет от бед!



***

У каждого есть ангел хранитель,

Что пишет книгу нашей жизни,

А еще есть в небе ангел покровитель,

Что молится о нашем будущем.

Он был когда-то человеком, как мы с вами,

И среди людей, таких как мы с вами жили,

Лишь Бога он любил больше всего,

И только ему он верой служил.

Берите с него пример и старайтесь,

Прожить с верой всю свою жизнь,

Чтобы когда-нибудь Господь вас мог обнять,

И сказать: дочь, ты мой ребенок!



***

Пусть Олю нашу, ангел хранит,

И во всем всегда ей помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья, чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!



***

Сегодня наступили именины

У Ольги, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Да венчает тебя Господь мечтам.