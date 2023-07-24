День ангела Ольги – прекрасне свято, під час якого відзначають жінок з цим іменем. Кожній буде приємно почути слова привітання. 24 Канал зібрав найщиріші побажання в прозі та віршах.
До теми Якого походження ім'я Ольга: подробиці про значення
Привітання Ользі у прозі
Вітаю з днем Ольги й бажаю милості Божої, кохання й світлої надії в житті, радості в кожному новому дні. Нехай Твої очі сяють від щастя, а серце твоє нехай наповнюється щирою добротою!
***
Гарна, найдобріша наша Ольго! Вітаємо тебе зі святом ! Бажаємо радісних днів і щасливих ночей, красивого і вірного кохання, відданих друзів! Бажаємо, щоб життя було яскравим і барвистим, насиченим і дуже-дуже довгим! Найміцнішого тобі здоров'я, посмішок вранці та приємної втоми ввечері, достатку і затишку! Заповнених буднів і веселого відпочинку в різних країнах! Божого тобі благословення і мудрості!
***
Бажаю щастя, кохання, здоров'я, радості, успіхів, задоволення від життя, віри у себе та у своє майбутнє, великого бажання творити й любити! Море волошок і чорнобривців, багато вірних друзів і єдиного кохання! Зі святом, Оля! З Днем ангела!
***
Сьогодні в Ольги іменини. Це прекрасне ім'я прийшло до нас зі скандинавських мов. Ольга – розважлива й вимоглива дівчина. Розумна, вміє готувати й виховує дітей, але не забуває про себе, тому дуже красива. Бажаємо залишатися такою ж чудовою особистістю і радувати всіх своїми якостями й перевагами. З днем ангела, мила Оля! Удачі, радості, добра!
***
В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати тобі море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце! Посміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик! Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла! Бажаю море позитиву і радості, краси, добра, любові, надій, сміху, веселощів і чудових вражень. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай виконуються твої мрії, роблячи тебе все більше задоволеною!
***
Ольга, ти така ж світла і ясна, як твоє чудове ім'я! Нехай у твоєму житті з'явиться ще більше доброти, сердечності й ніжності. Будь найщасливішою й успішною, милою і привабливою, бажаю тобі нових прекрасних подій і позитивного настрою!
***
Вітаю з днем Ольги, зі святом Святої й мудрої жінки, яка створила велику культуру і державність! Бажаю таких же міцних сил, мудрих рішень, стійкого характеру, справедливої душі й чуйного серця, як у прекрасної княгині. Нехай в житті все вдається, Нехай серце буде повно кохання, а душа — міцної віри!
Привітання Ользі у віршах
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Оля!
***
Твоє ім’я Ольга – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Хочу в день Ольги побажати
Цвісти, любити, творити, мріяти,
Бути найдобрішою, наймудрішою і найкрасивішою,
І всім дарувати посмішку свою!
Нехай ангел захистить від хмар,
І кожен день нехай сонця промінь
З небес тобі дарує яскраве світло,
Зігріє і врятує від бід!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про наше майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: дочко, ти моє дитя!
***
Хай Олю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні настали іменини
В Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.