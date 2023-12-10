Він написав зворушливе привітання. Крім того, поділився рідкісним спільним фото зіркової пари.
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Дмитро Кулеба привітав кохану з днем народження
Міністр закордонних справ України поділився чудовим фото, на якому вони разом сиділи на публічному заході. Дмитро виглядав розкішно у картатому костюмі та краватці, а його партнерка постала в стильній блузці кольору хакі та нестандартних сережках.
Я пропустив забагато твоїх днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З днем народження,
– написав Кулеба.
Реакція мережі
У коментарях під дописом підписники долучилися до привітань Світлани.
- "З іменинницею. Вона у вас чарівна. Миру та добра";
- "Яке гарне фото. Мої найщиріші вітання!";
- "Які гарні";
- "Вітаємо зі святом. Бережіть кохання і свій надійний тил";
- "З днем народження".
Стосунки Дмитра та Світлани
- Інформація про їхній роман з'явилася ще в грудні 2021 року. Тоді в ЗМІ поширили фотографії пари разом.
- Однак протягом двох років Дмитро з коханою вирішили тримати свої стосунки в таємниці.
- Варто зазначити, що в цей період Кулеба був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, відомою депутаткою Київради та матір'ю його двох дітей. Втім, у квітні 2022 року Дмитро та Євгенія розлучилися.
- Після цього Кулеба та Павелецька розсекретили свої стосунки. Тоді жінка привітала обранця з днем народження.