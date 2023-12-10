Він написав зворушливе привітання. Крім того, поділився рідкісним спільним фото зіркової пари.

Важливо Прощання з Василем Кухарським: коли та де можна віддати честь акторові

Дмитро Кулеба привітав кохану з днем народження

Міністр закордонних справ України поділився чудовим фото, на якому вони разом сиділи на публічному заході. Дмитро виглядав розкішно у картатому костюмі та краватці, а його партнерка постала в стильній блузці кольору хакі та нестандартних сережках.

Я пропустив забагато твоїх днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З днем народження,

– написав Кулеба.

Реакція мережі

У коментарях під дописом підписники долучилися до привітань Світлани.

"З іменинницею. Вона у вас чарівна. Миру та добра";

"Яке гарне фото. Мої найщиріші вітання!";

"Які гарні";

"Вітаємо зі святом. Бережіть кохання і свій надійний тил";

"З днем народження".

Стосунки Дмитра та Світлани