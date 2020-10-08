Український мандрівник і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав чуттєвий домашній кадр з дружиною Олександрою Кучеренко. Пара сфотографувалась в костюмах панд і не залишила мережу байдужою до своїх милих образів.

37-річний журналіст Дмитро Комаров більшу частину року звик проводити в експедиціях у найвіддаленіших куточках світу. Саме тому спільні фото з дружиною-телеведучою та володаркою титулу Міс Україна 2016 Олександрою Кучеренко – справжня рідкість в інстаграм-профілі ведучого. Жодна світлина подружжя не залишається без уваги.

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Зважаючи на карантин і пандемію COVID-19, останнє півріччя Дмитро Комаров провів в Україні та зміг сповна насолодитися домашньою атмосферою. Затишком він вирішив поділитися й з шанувальниками.

Разом з Олександрою Кучеренко ведучий готувався до перегляду нового випуску програми "Свій навиворіт", який присвячений символу Китаю – пандам. Вбрання подружжя обрало відповідні. Вони одягли кумедні чорно-білі домашні костюми з мордами на капюшоні.

У такій дощовий день залишається тільки грітися в обіймах,

– прокоментувала дружина Комарова.

На фото 22-річна красуня пригорнулась до коханого. Олександра Кучеренко позувала з ідеальним макіяжем, виділивши очі стрілками, а губи – нюдовою помадою.



Дмитро Комаров з дружиною в костюмах панд / Фото Instagram / @komarovmir

Варто зазначити, що в кадрі модель засвітила розкішну весільну обручку, якими обмінялась з Дмитром Комаровим на таємній церемонії в Єрусалимі 2019 року. Шанувальники оцінили цей милий допис мандрівника понад 100 тисячами лайків.